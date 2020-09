El Departament de Salut de la Ribera dona la benvinguda als seus 30 nous residents

Print This Post

Este és el primer any que el Departament de Salut formarà a especialistes en Geriatria i Neurofisiologia Clínica i en Psicologia Clínica i Infermeria Familiar i Comunitària

97 residents cursen, actualment, la seua formació especialitzada en els centres sanitaris del Departament de Salut

El Departament de Salut de la Ribera ha acollit este dimecres, 23 de setembre, als seus 30 nous residents, en un acte que ha comptat amb totes les mesures de seguretat a les quals obliga la pandèmia de coronavirus.



Es tracta de 22 metges (MIR), 2 farmacèutics (FIR), 5 infermers (EIR) i 1 psicòleg (PIR), que es formaran com a especialistes tant a l’Hospital d’Alzira com als centres d’Atenció Primària del Departament de Salut.



L’acollida ha anat a càrrec de la gerent del Departament de Salut de la Ribera, Liliana Fuster, qui ha estat acompanyada dels directors mèdics, Lidia del Pino i José Manuel Soler, i del cap d’estudis, José Alberto López Baeza.



La Dra. Fuster ha donat l’enhorabona als nous residents i els ha instat a “aprofitar al màxim estos anys de formació, que us faran créixer com a professionals i com a persones”.



Així, la Gerent els ha recordat “l’excel·lència dels professionals amb què compta el Departament de Salut de la Ribera” i, en este sentit, ha animat als futurs especialistes a aprofitar-se al màxim “de tot el coneixement i el potencial humà” que estarà al seu abast durant la seua formació.



Entre els 30 residents que han superat les proves d’accés a la Formació Sanitària Especialitzada, 4 cursaran l’especialització en Medicina Familiar i Comunitària, 2 Radiodiagnòstic, 1 Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, 2 Pediatria, 2 Anestesiologia i Reanimació, 2 Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, 1 Farmàcia Hospitalària, 2 Medicina Intensiva, 2 Medicina Interna, 1 Obstetrícia i Ginecologia, 1 Oftalmologia, 1 Bioquímica Clínica, 3 Infermeria d’Obstetrícia i Ginecologia i 1 Psiquiatria.



Junt amb ells, per primera vegada enguany, el Departament de Salut de la Ribera ha rebut residents en Geriatria i Neurofisiologia Clínica (1 resident per cada especialitat) i en Psicologia Clínica (1 resident), i Infermeria de Família i Comunitària (2 residents).



Cal destacar que el 73% dels nous residents incorporats són dones i el 27% homes.



Amb la incorporació dels nous residents, 97 professionals cursen actualment la seua formació sanitària especialitzada en la Ribera. Segons ha destacat Liliana Fuster, “esta quantitat de residents ens demostra que la formació sanitària especialitzada té molt futur en el nostre Departament de Salut, sent ja 308 els especialistes als quals hem format en 16 anys”.