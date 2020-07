El Departament de Salut de la Ribera forma a les associacions d’Alzheimer en mesures de prevenció enfront del COVID-19

Connect on Linked in

L’objectiu és evitar possibles futurs contagis tant dins de les mateixes associacions com dins de l’àmbit domiciliari

El Departament de Salut de la Ribera ha impartit, este matí, una sessió formativa sobre prevenció enfront del COVID-19, dirigida a les 12 associacions d’Alzheimer de la comarca que s’integren en l’entitat ‘Alzheimer Plataforma la Ribera’.



La sessió formativa ha anat a càrrec de professionals sanitaris del ‘Comité de Seguiment de Residències COVID-19’, grup de treball que s’ha constituït en el Departament de Salut en els últims mesos per tal de vigilar la situació epidèmica en les residències de majors durant la pandèmia.



L’objectiu de la sessió formativa, que s’ha realitzat per videoconferència com a mesura de prevenció, ha estat el d’oferir als treballadors de les associacions i als cuidadors de persones dependents, informació sobre la malaltia i la seua transmissió, així com sobre la utilització d’equips de protecció individual i les mesures d’higiene general, amb la finalitat d’evitar possibles futurs contagis tant dins de les mateixes associacions com dins de l’àmbit domiciliari.



Cal destacar, en este sentit, que el sociosanitari és l’entorn que més greument s’ha vist afectat per l’epidèmia de coronarivus durant l’etapa més aguda de la pandèmia. Per este motiu, les associacions d’Alzheimer de la comarca s’han mostrat interessades a formar-se en este àmbit, de mà dels professionals sanitaris de la Ribera.



De fet, la sessió d’este matí forma part dels projectes i línies de treball conjuntes que, durant l’any, duen a terme ‘Alzheimer Plataforma la Ribera’ i el Departament de Salut, amb la finalitat de millorar l’atenció que reben els pacients de la comarca i els seus familiars.



‘Alzheimer Plataforma la Ribera’ està constituïda per l’Hospital d’Alzira i per les associacions d’Alzheimer d’Alberic, L’Alcúdia, Algemesí, Alginet, Alzira, Benifaió, Carcaixent, Corbera, Cullera, Guadassuar, Sueca i Villanueva de Castellón.