El Departament de Salut de la Ribera ha iniciat una nova ronda del Programa de Prevenció del Càncer Colorectal

Diumenge que ve se celebra el Dia Mundial d’aquesta malaltia

L’objectiu és arribar al 60% de la població de risc

La principal actuació d’aquest Programa de diagnòstic precoç consisteix a realitzar una prova de presència de sang oculta en femta en persones asintomáticas

El càncer colorectal és el tumor maligne més freqüent a Europa

El Departament de Salut de la Ribera ha iniciat la cinquena ronda del Programa de Prevenció del Càncer Colorectal. Aquesta cinquena fase ha començat en el municipi de Carcaixent i es desenvoluparà de forma progressiva en les 10 zones bàsiques del Departament de Salut fins a novembre de 2020.

L’objectiu d’aquesta fase és aconseguir la participació del 60% de la població de risc en el Departament de Salut de la Ribera.

Promogut per la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat, es tracta d’un programa de detecció precoç que es basa en la perfecta coordinació entre nivells assistencials: Atenció Primària, a través dels diferents centres de salut; Atenció Especialitzada, a través de l’Hospital Universitari de la Ribera, i el Centre de Salut Pública d’Alzira.

La principal actuació d’aquest Programa consisteix en la realització a la població diana (persones entre els 50 i els 69 anys) d’una prova de garbellat (coneguda com TSOH), senzilla i no molesta, que analitza la presència de sang oculta (no visible a simple vista) en femta de persones asintomáticas.

El principal avantatge d’aquesta prova és el descobriment de tumors cancerígens en fases primàries, de manera que es poden abordar amb tractaments menys agressius.

Una senzilla prova a casa

Per a dur a terme el Programa, el Centre de Salut Pública d’Alzira s’encarrega d’enviar, als ciutadans englobats en la població diana, una carta en la qual se’ls convida a participar d’aquest.

Els ciutadans que desitgen acollir-se al programa, reben un kit perquè puguen realitzar la presa de la mostra en el seu propi domicili i entregar-la en el seu centre de salut. Les mostres s’analitzen directament a l’Hospital Universitari de la Ribera, que remet els resultats al Centre de Salut Pública d’Alzira.

Si el resultat de la prova és normal, els ciutadans reben una carta en el seu domicili que els informa del resultat negatiu del test; en cas que hi haguera alguna anomalia, el metge de capçalera els informa de la conveniència de tornar a repetir la prova o de realitzar altres proves diagnòstiques, generalment una colonoscòpia.

Dades de la quarta ronda

En la quarta ronda d’aquest Programa, han participat un total de 27.292 persones. En 1.254 persones s’ha trobat sang oculta en femta, per la qual cosa han sigut remeses a estudi a través d’una colonoscòpia. D’elles, el 14,5% presentava un adenoma (tumor benigne) de baix risc, mentre que el 20,8% tenien un adenoma de risc mitjà o alt.

Així mateix, la quarta ronda realitzada en el Departament de Salut de la Ribera ha permés detectar 31 casos de càncer.

Per al director del Centre de Salut Pública d’Alzira, José Añó, “la importància de la detecció precoç d’aquest tipus de tumor radica en el fet que, sobretot al principi, el càncer colorectal no presenta cap símptoma i un diagnòstic precoç suposa altes possibilitats de curació”.

Càncer colorectal

Aquest tipus de càncer, el Dia Mundial Del qual se celebra diumenge que ve, 31 de març, ocupa el segon lloc entre els més freqüents, després del de pulmó en homes i després del de mama en les dones. Els avanços en els mecanismes de detecció del càncer de còlon possibiliten reduir la mortalitat per aquesta malaltia en un 20-30%; per això, des del Departament de Salut de la Ribera els professionals insisteixen en la importància que les persones de 50 a 69 anys se sotmeten a les proves suggerides en intervals de dos anys.

Planificació cinquena ronda Programa de Prevenció del Càncer Colorectal