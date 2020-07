El Departament de Salut de la Ribera i Ecoembes signen un conveni per a potenciar el reciclatge de residus no sanitaris en Atenció Primària

Connect on Linked in

El Departament de Salut de la Ribera potenciarà la recollida selectiva i el reciclatge d’envasos lleugers i de paper cartó entre els seus centres d’Atenció Primària, en virtut a un acord de col·laboració signat amb Ecoembes.



Esta és l’organització sense ànim de lucre que s’encarrega en tot Espanya de la gestió de la recuperació i el reciclatge dels residus que es depositen en els contenidors blaus i grocs.



L’objectiu d’este acord de col·laboració és el d’oferir als treballadors d’Atenció Primària la possibilitat de separar els seus envasos i contribuir, d’esta forma, al fet que siguen reciclats i no acaben sense aprofitament en un abocador.



Per a això, el Departament de Salut de la Ribera ha distribuït 30 nous contenidors grocs i 30 blaus, facilitats per Ecoembes, entre 20 dels seus centres d’Atenció Primària i s’han iniciat ja les gestions per a incorporar-los a l’Hospital d’Alzira pròximament.



Amb esta iniciativa, el Departament de Salut de la Ribera fa un nou pas en la implantació d’una política de gestió ambiental en els seus centres. Cal destacar, en este sentit, que recentment, també s’han incorporat poals retornables per a la recollida de residus sanitaris tant a l’Hospital d’Alzira com en els centres d’Atenció Primària.



Sensibilització



A més, l’acord signat amb Ecoembes inclou la promoció i sensibilització entre els professionals del bon ús de les papereres mitjançant la distribució de material divulgatiu i cartelleria.



Així mateix, el conveni garanteix el reciclatge dels residus, ja que personal de neteja els depositarà en els contenidors municipals corresponents per al seu trasllat a una planta de tractament i garantir, així, que puguen tindre una segona vida.



Cal recordar que els contenidors grocs són els destinats a recollir envasos i botelles de plàstic, llandes i bricks, entre altres residus, mentre que en els contenidors blaus han de depositar-se envasos de cartó i paper.



Segons els experts, i com a exemple de la importància de la correcta separació de residus, per cada 6 botelles de plàstic que es reciclen, es contraresten 10 minuts d’emissions del tub d’escapament d’un cotxe.



En definitiva, amb un correcte reciclatge s’allarga la vida útil dels productes i materials, es contribueix a la preservació dels recursos naturals del Planeta i es minimitza la contaminació, en emetre menys CO₂ a l’atmosfera.



Per a Liliana Fuster, gerent del Departament de Salut de la Ribera, “el respecte al medi ambient ha de ser una prioritat per a totes les organitzacions. Per això, estem treballant en el desenvolupament d’un sistema de gestió mediambiental com a pas previ per a aconseguir les certificacions oficials per entitats acreditades en esta matèria”.