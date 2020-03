El Departament de Salut de la Ribera implanta un sistema de gestió de contenidors reutilitzables amb menor impacte ambiental

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

S’estima que amb esta mesura el Departament de Salut reduirà en 3,6 tones els residus generats i en més de 7 les emissions de CO₂

El Departament de Salut s’alinea amb el concepte de ‘economia circular’, que aposta per la reducció, la reutilització i el reciclatge dels recursos

El Departament de Salut de la Ribera ha implantat un nou sistema de gestió de contenidors reutilitzables per a la recollida de residus biosanitaris, que generaran un menor impacte ambiental.



D’esta manera, en els pròxims mesos s’incorporaran, progressivament, contenidors retornables amb capacitat per a 40 litres en els quals es depositaran residus biològics. Estos nous recipients venen a substituir els contenidors utilitzats fins ara, de 30 i 60 litres, que eren d’un sol ús.



Estos nous contenidors reutilitzables s’implantaran tant a l’Hospital de la Ribera (àrees d’hospitalització, Hospital de Dia, Consultes Externes, Laboratori i Radiologia, entre d’altres), com en els diferents centres de salut d’Atenció Primària.



Esta iniciativa aporta importants beneficis ecològics, ja que suposa un menor cost ambiental en minimitzar el consum de plàstic del contenidor, la disminució de la petjada de carboni (l’impacte que una activitat té sobre el medi ambient) i la reducció dels costos econòmics en la reposició dels contenidors.



En este sentit, s’estima que, amb esta mesura, el Departament de la Ribera reduirà els residus de contenidors en 3,6 tones a l’any, i evitarà, a més, l’emissió a l’atmosfera de més de 7 tones de CO₂.

Esta reducció en l’impacte mediambiental es produeix al no destruir la matèria prima del mateix envàs, ja que pot ser reutilitzat. D’esta manera, el Departament de Salut de la Ribera s’alinea amb el concepte de ‘economia circular’, que aposta per l’aprofitament de recursos on prima la reducció, la reutilització i el reciclatge dels elements.



Rentada i desinfecció dels contenidors



Amb este nou sistema de gestió, els contenidors retornables se sotmetran, una vegada retirats, a un estricte procés de rentada, desinfecció i assecat en la Planta de Residus de La Vall d’Uixó que té Ferrovial, actual concessionària del servei.



Per a la correcta implantació d’este nou procés, el Departament de Salut de la Ribera està formant actualment els professionals de les diferents àrees de l’hospital i centres de salut, amb l’objectiu de garantir la gestió i traçabilitat de tot el procediment de recollida de residus biosanitaris.



Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana



Esta iniciativa mediambiental del Departament de la Ribera ajuda a complir els objectius establits en el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCVA), que es va aprovar l’any passat 2019.



Per a la gerent del Departament de Salut de la Ribera, Liliana Fuster, “esta nova actuació ve a complementar la correcta segregació de residus sanitaris que ja es realitzava en la nostra organització, i confirma el compromís que tenim amb el Medi Ambient com a organització socialment responsable que som”.