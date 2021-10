El Departament de Salut de la Ribera inicia la campanya de vacunació de la grip 2021-2022

Print This Post

La vacunació es realitzarà als centres de salut, amb cita prèvia i prioritzant els grups més vulnerables

Les persones dels grups de risc que vulguen vacunar-se hauran de sol·licitar cita a través de l’APP GVA+Salut o bé telefonant al seu centre de salutÇ

Les vacunes de ARNm enfront de COVID-19 es poden administrar de manera conjunta amb la vacuna de la grip

El Departament de Salut de la Ribera comença hui, 27 d’octubre, la campanya de vacunació contra la grip per a la temporada 2021-2022. Per a això, compta amb una provisió inicial per a les primeres setmanes de vacunació de 37.000 dosi de vacuna, que s’anirà ampliant a mesura que avance la campanya.

Com en la resta de la Comunitat Valenciana, la vacunació es realitzarà als centres de salut, amb cita prèvia per a evitar aglomeracions, i prioritzant els grups més vulnerables.

D’esta manera, la vacunació començarà en les persones majors de 70 anys, unes 38.000 a la comarca de la Ribera, que rebran la vacuna de la grip junt a una dosi de reforç de la vacuna enfront del Covid-19. Esta dosi de record serà una ARNm (vacunes de Pfizer i Moderna) i es punxarà juntament amb la vacuna de la grip (preferentment, una injecció en cada braç). També se’ls oferirà la vacuna de pneumococ a aquelles persones que no estiguen ja vacunades. Per a poder rebre la dosi de reforç enfront del Covid-19, hauran d’haver passat, almenys sis mesos, des de la segona dosi.

Segons destaquen les autoritats sanitàries, la vacunació simultània amb totes dues vacunes (una en cada braç) és la recomanada quan siga possible. Tal com ha assenyalat el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, les vacunes de ARNm enfront de COVID-19 es poden administrar de manera conjunta amb qualsevol vacuna, en llocs anatòmics diferents, inclosa la vacuna enfront de grip i pneumococ.

Junt al col·lectiu de majors de 70 anys, també es vacunarà, durant les primeres setmanes de la campanya, a les dones embarassades, als residents i treballadors de les residències de majors o amb diversitat funcional, i als treballadors sanitaris.

Una vegada finalitzats estos grups, s’iniciarà la vacunació de la resta de grups de risc, és a dir, les persones d’entre 65 i 69 anys, els menors de 64 anys amb patologies de risc i els professionals dels cossos i forces de seguretat.

Les persones dels grups de risc que vulguen vacunar-se podran sol·licitar cita prèvia, d’una forma senzilla i ràpida, a través de l’APP GVA+Salut, evitant, així telefonar al centre de salut, encara que esta possibilitat també ser mantindrà. Només s’activarà la cita per a la vacuna a través de l’APP a aquelles persones que pertanguen a un grup de risc.

Cal recordar que la grip és un procés banal en persones sense patologia, però pot provocar complicacions en persones amb malalties prèvies o en dones embarassades. Les persones que es vacunen tenen un menor risc de patir complicacions i, en este sentit, la vacuna enfront de la grip és segura i eficaç, segons les evidències científiques.

Vacuna de la grip i coronavirus

Així mateix, esta vacuna és segura en persones que han superat o que pateixen Covid-19. Les persones que ja l’han passada o la pateixen de manera lleu o asimptomàtica, es podran vacunar contra la grip quan acaben els dies d’aïllament recomanats.

De la mateixa manera, els contactes estrets d’un cas confirmat que pertanguen als grups en els quals es recomana la vacunació enfront de la grip, podran vacunar-se una vegada hagen superat el període de quarantena sense haver desenvolupat símptomes.