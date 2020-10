El Departament de Salut de la Ribera inicia la campanya de vacunació de la grip amb prop de 62.000 dosi

Print This Post

La vacunació es prolongarà fins al 31 de gener de 2021

S’han remés 60.000 cartes personalitzades als majors de 64 anys, citant-los amb data i hora perquè acudisquen al seu centre de salut a vacunar-se

Durant la primera setmana de la campanya, la vacunació se centrarà en persones que viuen o treballen en residències de majors

El Departament de Salut de la Ribera comença en el dia de hui, 5 d’octubre, la campanya de vacunació contra la grip per a la temporada 2020-2021. Per a això, compta amb una provisió inicial de 61.990 dosi de vacuna remeses tant des de Salut Pública com des del Ministeri de Sanitat.



Amb la finalitat de facilitar l’accés dels ciutadans de la Ribera a la vacunació, des del Departament de Salut s’han remés 60.000 cartes personalitzades a les persones majors de 64 anys –el grup de risc més important- oferint-los data i hora per a vacunar-se en el seu centre de salut.



Segons han destacat des de la Direcció d’Infermeria, “esta campanya de remissió de cartes amb data i hora es realitza en este Departament de Salut des de fa més de 20 anys, abans fins i tot de la posada en marxa de l’Hospital d’Alzira, i és un signe distintiu de la campanya de la vacunació a la nostra comarca”.



D’esta forma, s’evita als pacients cues i esperes innecessàries i s’agilita el treball dels professionals sanitaris. “Cal destacar que tots els centres de salut de la Ribera estan preparats amb personal d’Infermeria per a atendre degudament este pla de vacunació anual de la Conselleria de Sanitat, l’objectiu de la qual és el d’evitar complicacions en persones amb malalties de base, en les quals la grip pot produir descompensacions greus i ingressos hospitalaris”, han assenyalat des de la Direcció d’Infermeria.



En este sentit, s’ha afirmat que “enguany és especialment important que els grups de risc accedisquen a esta vacuna, que ha demostrat la seua seguretat i eficàcia”.



Si un ciutadà inclòs en un dels grups de risc on és recomanable la vacunació no rep la seua carta personalitzada, pot sol·licitar la vacunació a través de l’app GVA +Salut i per Internet a través de la pàgina web de la Conselleria de Sanitat (www.san.gva.es).



Durant la primera setmana de la campanya, la vacunació se centrarà en persones que viuen o treballen en residències de majors.



Grups de risc als quals es recomana la vacuna de la grip



La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública recomana i insisteix en la importància de la vacunació enfront de la grip en les persones majors de 64 anys, els malalts crònics cardiovasculars o respiratoris, malalts renals, immunodeprimits, diabètics o amb obesitat mòrbida.



Així mateix, s’inclouen dones embarassades, treballadors sociosanitaris, persones que cuiden a uns altres que pertanyen a algun grup de risc, i xiquets i adolescents, d’entre 6 mesos a 18 anys, que reben tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye.



Un altre grup de risc són les persones que treballen en serveis públics essencials, amb especial èmfasi en els següents subgrups: forces i cossos de seguretat de l’Estat, bombers, serveis de protecció civil, persones que treballen en els serveis d’emergències sanitàries i treballadors d’institucions penitenciàries, entre altres.



Campanya 2019-2020



Cal destacar que en l’última campanya de vacunació, la de 2019-2020, el Departament de Salut de la ribera ha vacunat a prop de 42.500 persones. D’elles, el 73,5% han estat persones majors de 64 anys.



La campanya de vacunació 2020-2021 es prolongarà fins al 31 de gener del pròxim any.