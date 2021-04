El Departament de Salut de la Ribera inicia la vacunació Covid als nascuts en 1956 i 57

Connect on Linked in

La Conselleria de Sanitat iniciarà la immunització massiva vacunant els nascuts en 1956 i a part dels nascuts en 1957 els dies 6 i 7 d’abril de 2021.

En el Departament de Salut de la Ribera, la vacunació es realitzarà els dies 6 i 7 d’abril en el Casal Fester d’Alzira (Av. Drets Humans s/n). El lloc triat està situat al costat de l’Hospital de la Ribera, té facilitats d’aparcament i està molt ben comunicat.

La citació s’està realitzant mitjançant SMS que rep cada persona citada, indicant el lloc, data i hora i un enllaç amb informació important sobre la vacunació (http://coronavirus.san.gva.es/es/web/vacunacion/astrazeneca).

Només han d’acudir les persones que reben el SMS de citació. Aquelles persones que no reben el SMS de citació seran citades en un altre moment de manera automàtica. No és necessari contactar amb el centre de salut en cap cas. Tot el procés és automàtic.

La cita i l’hora que s’assigne en el SMS de citació no es podrà modificar. Les persones que no puguen assistir el dia i l’hora prefixada, seran convidades novament a la vacunació més endavant de manera automàtica.

Les persones citades han d’acudir amb el SIP i el DNI o NIE i respectar les mesures de seguretat Covid durant tot el procés (distància de seguretat i ús de la mascareta).

Abans de rebre la vacuna, es comprovaran les contraindicacions per personal sanitari en el mateix punt de vacunació. És molt útil que abans d’acudir, s’accedisca a l’enllaç del SMS de citació per a llegir la informació relacionada amb la vacuna.

Cada persona serà atesa en un lloc de recepció, on es comprovarà la seua identitat i la cita. Posteriorment es revisarà si existeixen contraindicacions per a la vacunació o dubtes. A continuació, serà vacunada i romandrà en observació de 15 a 30 minuts.

La vacunació es realitzarà amb la vacuna AstraZeneca.

Per a tot el procés de vacunació Covid, és molt important que tota la població tinga actualitzat el telèfon mòbil de contacte en el SIP mitjançant aquest senzill procediment: http://www.san.gva.es/web/dgcal/tramites-tarjeta-sip

PREGUNTES I RESPOSTES

Com es produeix la citació?

La citació es realitza a través d’un SMS on s’indica data i hora de la vacunació, tant per a la primera com per a la segona dosi, així mateix s’indica el lloc on es realitzarà: CASAL FESTER, Av. Drets Humans s/n, ALZIRA. També s’inclou un enllaç d’informació general relacionada amb la vacuna que s’administrarà: la del laboratori AstraZeneca (http://coronavirus.san.gva.es/es/web/vacunacion/astrazeneca)

Què succeeix si no he rebut SMS, encara que el meu any de naixement siga 1956-1957?

Si no s’ha rebut el SMS, no està citat o citada, per tant, NO ha d’acudir al punt de vacunació perquè no es podrà vacunar.

Per què no he rebut SMS si reunisc els requisits d’aquest grup de vacunació?

És possible que les dades en SIP (Sistema d’Informació Poblacional) no estiguen actualitzats, no conste telèfon mòbil al qual enviar la citació o que no estiga correctament acreditat: acreditació caducada, acreditació provisional tipus “no empadronat <1 mes”, mutualista al qual no s’ha assignat SIP d’ofici, etc. En el cas de qualsevol incidència d’aquest tipus, NO s’ha realitzat la cita i, per tant, NO estarà en els llistats de vacunació. NO acudisca al punt previst per a això. Una altra causa, pot ser que la data de naixement siga de finals de l’any 1957 ja que no s’ha arribat a citar a la cohort completa.

Què succeeix si no rep SMS i per tant no em vacune? Podré vacunar-me posteriorment?

Sí, les persones que no hagen rebut la vacuna en aquests dos dies, bé per impossibilitat de citació, bé per qualsevol altra causa, seran recitades per altres mitjans per a una pròxima oportunitat de vacunació.

Què succeeix si no puc acudir a la cita en la data i hora indicada?

Li tornaran a citar en una pròxima oportunitat de citació, no requereix fer res, totes les persones d’aquest rang d’edat que no hagen estat vacunades per aquesta o una altra causa es recitaran.

He de realitzar alguna preparació abans d’acudir a vacunar-me?

Sí, és molt important que llija el full informatiu a la qual s’accedeix mitjançant un enllaç en el SMS de citació

(http://coronavirus.san.gva.es/es/web/vacunacion/astrazeneca).

IMPORTANT

No acudisca al punt de vacunació si no té el SMS de citació. No es preocupe si no ho rep perquè se li localitzarà pròximament per a ser vacunat.

Si té cita SMS, per favor, prema en l’enllaç que inclou i llija la informació que conté.

Comprove les seues dades en SIP http://www.san.gva.es/web/dgcal/tramites tarjeta-sip