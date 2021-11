El Departament de salut de la Ribera posa en marxa un nou blog de promoció de la salut

Connect on Linked in

“Viure amb salut” naix amb l’objectiu d’incrementar les habilitats del ciutadà per a gestionar la seua salut amb consells avalats per professionals

El Departament de Salut de la Ribera ha posat en marxa, “Viure amb salut”, un nou blog que ofereix consells de promoció de la salut i prevenció de la malaltia avalats pels seus professionals.

“Viure amb salut” naix amb la vocació de ser una eina útil per a qualsevol ciutadà, ja siga de la Ribera o no, per a incrementar el control sobre la seua salut així com enfortir la seua capacitat individual i comunitària per a millorar-la. Tot això, a través de la seua participació activa.

El nou blog, amb adreça en línea https://laribera.san.gva.es/blog/, donarà difusió a l’ampli coneixement acumulat pels professionals del Departament en promoció de la salut i gestió de les malalties en un llenguatge pròxim i comprensible.

Així, tots els articles estaran signats o avalats per professionals mèdics i d’infermeria de primària, especialistes hospitalaris o de salut pública del departament així com referents en salut externs de diverses organitzacions.

6 categories

“Viure amb salut”, amb una informació actualitzada i de qualitat, està estructurat en 6 categories o seccions:

– “Viure amb salut”, amb temes com l’alimentació saludable, activitat física, tabaquisme, recursos per a generar salut, etc.

– “Dones i salut” amb temes relacionats amb la dona i la salut en la infància, adolescència, embaràs, entorn laboral, violència de gènere, climateri, envelliment actiu…

– “Mares i pares en positiu”, amb temes relacionats amb les habilitats per a la criança (especialment en els 6 primers anys de vida) o l’abordatge de problemes de salut en l’àmbit familiar i escolar.

– “Viure amb benestar emocional”, amb temes relacionats amb la promoció del benestar emocional i la salut mental com per exemple l’autoestima, la comunicació, les habilitats per a resoldre conflictes, la pèrdua i el duel, etc.

– “Viure amb la malaltia”, amb temes relacionats amb l’autogestió d’una malaltia o problema de salut concret, l’abordatge de malalties cròniques, recomanacions d’una intervenció quirúrgica o d’un prova diagnòstica, la cura de persones cuidadores, etc.

– “Medi ambient saludable”, amb temes relacionats amb la protecció del medi ambient, l’ecologia, el consum responsable i sostenible en el seu vessant de salut.

Així mateix, el blog conté altres apartats com a “Esdeveniments Saludables”, un calendari d’esdeveniments dirigits als ciutadans; “Material Divulgatiu” que inclou guies descargables, i “Escola de Salut i Ciutadania”, un projecte que es posarà en marxa en els pròxims mesos i que pretén impartir formació multimèdia sobre habilitats en promoció de la salut.

Per a Liliana Fuster, gerent del Departament, “Viure amb salut” enllaça perfectament amb una de les nostres missions com a departament que no és una altra que la promoció de salut per a incrementar les habilitats i capacitats del ciutadà amb la gestió de la seua pròpia salut”.

Per a Fuster, “aquesta nova eina de comunicació se suma a la labor que ja estem fent en promoció de la salut a través d’esdeveniments i jornades, de les nostres xarxes socials i diverses col·laboracions amb ajuntaments, associacions i altres entitats”.