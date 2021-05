El Departament de Salut de la Ribera posa en marxa una campanya de conscienciació per a evitar una nova onada de coronavirus

Connect on Linked in

Sota el lema ‘Este partit encara no s’ha acabat’, 19 municipis de la comarca s’han sumat a esta iniciativa inspirada en l’esport del futbol

El Departament de Salut de la Ribera ha posat en marxa una campanya de conscienciació per a evitar el repunt de casos i una nova ona de coronavirus davant la fi de l’estat d’alarma



Sota el lema ‘Este partit encara no s’ha acabat’, la campanya incideix en la importància que la societat continue complint amb les mesures de prevenció, ja que una relaxació en la prudència pot posar en risc l’esforç realitzat per la població durant els últims mesos



Segons el Subdirector Mèdic d’Atenció Primària del Departament de Salut de la Ribera, Dr. Joan Paredes, “les dades actuals d’incidència acumulada i l’arribada de les vacunes, no han de fer-nos caure en la falsa confiança que el virus ja està derrotat. Hem de ser capaços de compatibilitzar l’oci i el temps lliure amb la prudència i la prevenció”



Esta nova campanya, que se suma a les que el Departament de Salut de la Ribera ja va posar en marxa amb motiu del pont de desembre, Nadal, Falles i Pasqua, està inspirada en l’esport del futbol. Així, utilitza la imatge d’un porter -que representa a tota la població- parant el virus a la meitat d’una trobada, amb l’objectiu de traslladar a la ciutadania el missatge que a este partit encara li queden molts minuts per disputar-se, i que actuar com un equip és la millor defensa davant la pandèmia



En este sentit, Parets ha assenyalada que “és comés de les autoritats sanitàries continuar insistint en la responsabilitat de la població per a la prevenció i el compliment de les mesures, ja que la societat pot sentir-se cansada després del llarg temps de pandèmia que portem”. No obstant això, el Subdirector Mèdic ha apuntat que “ens trobem ja en la segona part d’este partit i, si tots som responsables i aconseguim la immunitat de grup, no hi haurà pròrroga i eixirem vencedors”.



A esta campanya s’han sumat un total de 19 municipis de la comarca (Alberic, Alfarp, Algemesí, Alzira, Benifaió, Carcaixent, Carlet, Catadau, Corbera, Favara, Guadassuar, La Barraca, L’Alcúdia, Llaurí, Llombai, Massalavés, Sollana, Sueca i Tous). La campanya es difondrà a través de cartelleria, xarxes socials i altres canals de comunicació amb els quals compten el Departament de Salut de la Ribera i els ajuntaments



Segons conclou el Dr. Parets, “és fonamental que els adolescents i la població jove actuen amb responsabilitat davant la fi de l’estat d’alarma. Per això, volem conscienciar-los que el virus segueix present i de les possibles conseqüències que pot implicar en la salut d’ells mateixos i dels seus familiars, el fet de no respectar estes mesures durant les reunions socials o familiars en bars, restaurants i domicilis”.