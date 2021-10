El Departament de Salut de la Ribera reconeix la labor realitzada per les entitats de voluntariat durant la vacunació massiva a la comarca

Print This Post

Ha celebrat un acte d’agraïment a les 18 entitats de voluntariat i associacions que han col·laborat amb la vacunació enfront del Covid-19

El Departament de Salut de la Ribera ha celebrat, este matí, un acte de reconeixement a les entitats de voluntariat i associacions que han col·laborat en la vacunació massiva enfront del coronavirus.

L’acte, al qual ha assistit l’equip directiu del Departament de Salut, ha estat presidit per la seua Gerent, la Dra. Liliana Fuster, i ha comptat amb la presència de les 18 entitats i associacions que han col·laborat amb el Departament de Salut i el Centre de Salut Pública d’Alzira en el desenvolupament de la vacunació massiva. També han assistit a l’acte representants municipals de diverses localitats de la comarca.

D’esta manera, s’ha reconegut la labor desenvolupada per les agrupacions de Protecció Civil d’Algemesí, Almussafes, Alzira, Benifaió, Carcaixent, l’Alcúdia, Llombai, Sollana, Alginet i Sueca, així com de Creu Roja d’Algemesí, Alzira, l’Alcúdia, Carlet i Sueca i dels grups de voluntariat d’Alberic i Carcaixent i del Fòrum Saludem-nos de Sueca. A totes elles, se’ls ha fet lliurament d’una placa commemorativa per la seua ajuda durant el procés de vacunació.

La Dra. Fuster ha recordat als assistents que “amb la vostra col·laboració, hem fet història, en afrontar el repte de vacunar a tota la població i, a més, fer-ho d’una forma àgil i coordinada, en un moment en què la vacuna era vital per a fer front a la pandèmia”.

En este sentit, la Dra. Fuster ha volgut agrair també la col·laboració “dels ajuntaments i de les forces i cossos de seguretat, que han facilitat, en tot moment, el desenvolupament de la vacunació”.

Cal recordar que, els 10 punts de vacunació massiva del Departament de Salut de la Ribera van obrir les seues portes al maig i han estat en funcionament fins al darrrer 28 de setembre, la qual cosa ha fet possible vacunar a més de 214.000 persones en només quatre mesos.