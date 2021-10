El Departament de Salut de la Ribera recupera els passejos saludables amb pacients després de la pandèmia

Print This Post

Progressivament es recuperaran els 18 grups que la Ribera mantenia actius al març de 2020, al qual se sumarà un nou grup a Guadassuar

‘La Ribera Camina’ és un exemple excepcional de coordinació entre institucions i de treball multidisciplinari, amb la conjunció de professionals d’Atenció Primària, ajuntaments, tècnics municipals d’Esports, associacions i la mateixa ciutadania

El Departament de Salut de la Ribera ha començat a recuperar els passejos saludables amb pacients que va iniciar l’any 2019 sota el lema ‘La Ribera Camina’, i que havien quedat en suspens davant la incidència del coronavirus.

Així, durant tot el mes d’octubre s’aniran recuperant, progressivament i amb les pertinents mesures de seguretat, els 18 grups que el Departament de Salut mantenia actius al març de 2020 i que comptaven, en conjunt, amb més de 900 participants.

Estos grups són els dels centres de salut d’Alberic, Tous, Antella, Alzira, La Barraca, Llaurí, Corbera, L’Alcúdia, Algemesí, Alginet, Benifaió, Almussafes, Sollana, Carcaixent, Carlet, Cullera, Favara i Sueca, als quals se suma el de Guadassuar, que es posarà el marxa, per primera vegada, el pròxim 3 de novembre.

‘La Ribera Camina’ és un programa de passejos saludables en grup, l’objectiu del qual és el de promocionar hàbits de vida saludable entre els habitants de la comarca i va ser distingit en 2019 com a Bona Pràctica del Sistema Valencià de Salut.

A través dels seus respectius centres de salut el programa reuneix diversos dies a la setmana, a persones interessades a realitzar activitat física, sempre sota la supervisió de personal sanitari, especialment personal d’Infermeria, que adapta l’activitat a les característiques de les persones participants.

L’activitat, que té una duració total d’1 hora i mitja, consisteix en uns minuts de calfament, marxa lleugera d’uns tres quarts d’hora i estiraments per a finalitzar.

En molts municipis, ‘La Ribera Camina’ s’emmarca en el Programa Xarxa Salut, la xarxa de municipis de la Comunitat Valenciana adherits al IV Pla de Salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Segons ha destacat el subdirector mèdic coordinador de la Promoció de la Salut en el Departament de la Ribera, Dr. Joan Paredes, “este pla de passejos saludables és un exemple excepcional de coordinació entre institucions i de treball multidisciplinari, ja que a més dels centres de salut, es troben implicats en l’activitat, el Centre de Salut Pública d’Alzira, els ajuntaments (mitjançant els tècnics municipals d’Esports), l’Administració autonòmica i la mateixa ciutadania, a través d’entitats esportives i socials de la comarca”.

Enquesta de Salut

Cal destacar que, actualment, la inactivitat física és el quart factor de risc de mortalitat més important a tot el món i influeix considerablement en la prevalença de malalties no transmissibles i en la salut de la població general.

Segons ha afirmat el Dr. Paredes, “l’última Enquesta de Salut de la Comunitat Valenciana assenyala que el 25% de la població major de 14 anys de la Ribera no realitza cap tipus d’exercici físic i el 26,2% realitza activitat física o esportiva de manera ocasional, percentatges estos que abasten el 30,2% i el 33,8%, respectivament, a la Comunitat Valenciana”.

Per este motiu, “és necessari que des de les institucions sanitàries es promoga l’activitat física diària, per a millorar la salut i previndre les malalties en totes les persones i a qualsevol edat i és en este marc en el qual s’enquadren accions com estos passejos saludables que hem représ quan l’evolució favorable de l’epidèmia ho ha permés”, ha conclòs el Subdirector Mèdic de la Ribera.