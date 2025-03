El Departament de Salut de la Ribera reforça l’atenció mèdica amb 17 nous metges i més de 3.390 hores extraordinàries

Des del 1 de desembre de 2024 fins al 28 de febrer de 2025, el Departament de Salut de la Ribera ha contractat un total de 17 nous metges de família per cobrir vacants i baixes als centres de salut de la zona.

Han destinat 3.390 hores extraordinàries de metges de plantilla per reforçar l’atenció sanitària.

Aquest esforç es realitza en un context de deficit estructural de metges de família, reconegut a nivell nacional. Segons l’informe del Ministeri de Sanitat 2024, s’estima una mancança de 4.500 metges de família a Espanya fins al 2035.

Gràcies a aquestes mesures, la demora mitjana per aconseguir cita amb el metge de família a la Ribera s’ha reduït a 4,80 dies, per sota de la mitjana nacional de 5,9 dies, segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). En alguns centres, com el Centre de Salut Integrat II d’Alzira, la demora és fins i tot menor, amb una mitjana de 4,05 dies.

El Departament de Salut també assegura que totes les urgències continuen sent ateses als centres de referència de les 11 zones bàsiques i a l’Hospital de la Ribera, garantint l’atenció sanitària a la població.

En les pròximes setmanes, es preveu la incorporació de 9 metges de família addicionals, cosa que permetrà assolir gairebé el 100% de cobertura de places vacants i reduir encara més la demora.

A nivell estructural, la Conselleria de Sanitat continua apostant per la modernització dels centres d’Atenció Primària a la Ribera. Durant el 2024, s’han invertit 376.000 euros en l’adquisició d’equips d’electromedicina, renovació de mobiliari i reformes a les instal·lacions. A més, s’han destinat 486.864 euros a la reparació dels centres de salut afectats per la DANA, garantint la qualitat i seguretat dels serveis sanitaris.