El Departament de Salut de la Ribera se suma a la celebració del Dia Europeu per a l’Ús Prudent dels Antibiòtics

Este tipus de medicaments no és efectiu en cas de catarro, grip, mal de gola i altres malalties infeccioses produïdes per virus

El Departament de Salut de la Ribera s’ha sumat a la celebració hui, 18 de novembre, del Dia Europeu per a l’Ús Prudent dels Antibiòtics, un dia establit per la Unió Europea, en col·laboració amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), amb l’objectiu de sensibilitzar sobre el problema de les resistències bacterianes i els riscos de l’ús inapropiat d’este tipus de medicaments.

Així, de la mà dels professionals de Farmàcia, tant d’Atenció Primària com d’Atenció Especialitzada, del Departament de Salut de la Ribera, treballadors i usuaris de l’Hospital d’Alzira han pogut posar a prova els seus coneixements sobre l’ús dels antibiòtics, a través de la contestació d’enquestes, i han rebut recomanacions sobre dispensació i ús d’estos medicaments.

D’esta manera, les recomanacions que el Departament de Salut de la Ribera ha oferit este matí als pacients insisteixen que els antibiòtics només són útils enfront de malalties causades per bacteris i que, per tant, no són efectius en cas de catarro, grip, mal de gola i altres malalties infeccioses produïdes per virus. Així mateix, posen l’accent que els pacients no han d’automedicar-se i, en cas que el seu metge els prescriga un tractament antibiòtic, no han d’abandonar-lo mai abans del temps establit (encara que desaparega la febre o milloren altres símptomes).

Pel que fa a les recomanacions dirigides als professionals sanitaris, el Departament de Salut insisteix que, abans de prescriure un tractament antibiòtic, el professional ha de prendre una sèrie de mesures com: confirmar l’existència de la infecció i localitzar-la, conéixer les resistències bacterianes de l’àrea geogràfica i determinar la necessitat o no de prescriure tractament antibiòtic. Així mateix, es recomana administrar l’antibiòtic en les dosis correctes per al tipus i localització de la infecció diagnosticada i ajustar la duració del tractament a esta, així com informar el pacient sobre el procés infecciós i el tractament prescrit i controlar el seu compliment.

Cal destacar que l’augment de les resistències bacterianes generat per l’ús incorrecte dels antibiòtics s’està convertint en una seriosa amenaça per a la salut pública, en reduir l’eficàcia d’este tipus de medicaments, indispensables per a combatre determinades malalties de caràcter infecciós.

La falta d’adherència als tractaments amb antibiòtics i l’automedicació són els dos problemes fonamentals de la mala utilització d’estos fàrmacs per part dels pacients.