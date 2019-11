El Departament de Serveis Socials d’Alzira rep un reconeixement estatal

Connect on Linked in

La regidora de Serveis Socials, Marina Mir, i el cap de Servei del Departament, Joan Rovira, han acudit hui a les Jornades de DEC local, les quals han tingut lloc a Madrid, on s’ha fet un reconeixement a l’Ajuntament d’Alzira per l’esforç pressupostari en elevar la inversió social.

L’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials ha realitzat, un any més, una anàlisi detallada dels pressupostos que els Ajuntaments de més de 20.000 habitants dediquen a “Serveis Socials i Promoció Social” d’acord amb les dades del pressupost 2018 publicat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en el portal de l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals.



Alzira és un dels 34 ajuntaments a escala estatal que complixen els criteris d’excel·lència, per això s’ha traslladat en un acte públic la consideració per l’esforç pressupostari realitzat per la seua aposta per elevar la inversió social al nostre país i per vocació d’atendre els seus veïns des d’uns serveis socials dignes i de qualitat.



Les jornades sobre el DEC Local són una eina de mesurament del desenvolupament dels serveis socials en un municipi que inclouen l’acte institucional de lliurament del Premi Anual de l’Associació i del certificat que acredita este reconeixement.