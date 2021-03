El Depòsit de Gas Lebon es convertirà en Bé de Rellevància Local aValència

Connect on Linked in

Roda de premsa de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha iniciat els tràmits per augmentar la protecció de l’antic Depòsit de Gas Lebon, al costat del carrer de Fuencaliente, que passarà a ser Bé de Rellevància Local. Per a això, l’òrgan col·legiat ha aprovat l’avaluació ambiental simplificada del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). La vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha destacat que la instal·lació localitzada al barri de la Creu del Grau és “símbol del passat industrial i la memòria obrera la de ciutat”.

En la roda de premsa posterior a la Junta de Govern, la vicealcaldessa, Sandra Gómez, acompanyada del també vicealcalde, Sergi Campillo, ha explicat que l’òrgan col·legiat ha aprovat l’avaluació ambiental simplificada del PGOU per tal d’incorporar el Depòsit de Gas Lebon al Catàleg Estructural d’Espais i Béns Protegits de l’Ajuntament com a Bé de Rellevància Local. La regidora ha remarcat que esta estructura al barri de la Creu del Grau és “símbol de la industrialització de la societat valenciana en el segle XIX” i “de la memòria obrera de la ciutat”.

Gómez ha destacat els “esforços per rehabilitar el patrimoni històric i industrial” per part de l’equip de govern i ha posat com a exemples els edificis de la Farinera del Grau, l’Almàssera de Marxalenes, la Ceramo de Benicalap o les cobertes de la Marina. A més, ha lamentat que en “anteriors governs mai hi ha hagut eixa sensibilitat cap a antics espais industrials i fàbriques”. El vicealcalde, Sergi Campillo, ha afegit que els servicis municipals netejaran els grafitis i també la part metàl·lica de l’estructura.

El depòsit de Gas Lebon és totalment circular, amb un diàmetre d’uns 28 metres i una superfície en planta de 606,41 metres quadrats. Està envoltat d’una estructura aèria de bigues que formen un prisma d’11 costats. Formava part d’un conjunt de tres grans depòsits, i este, que és l’únic que queda, era el més xicotet, mentre que el més gran arribava fins als 36 metres de diàmetre. La instal·lació, que no conserva cap part edificada, ja apareix en el PGOU com a element a preservar, amb nivell de protecció 2, que es considera insuficient, segons ha manifestat la vicealcaldessa.

PAI MONCAYO I ‘ILLA PERDUDA’ DE RUSSAFA

La Junta de Govern també ha acordat l’avaluació ambiental del Pla de Reforma Interior (PAI) Moncayo, que contempla noves vivendes, amb altures reduïdes, i una zona verda d’uns 1.200 metres. Este PAI està delimitat pels carrers de Sant Vicent, Pianista Empar Iturbi i Almudaina. Sandra Gómez ha indicat que “malgrat ser xicotet, té especial importància, ja que es troba en una de les zones més degradades de la ciutat” i ha remarcat que “patirà un canvi radical” amb la seua urbanizació i la del PAI d’Enginyers, a l’altre costat de Sant Vicent, on es preveu “una de les operacions més importants de generació de parc públic de vivenda” a València.

La regidora s’ha referit a altres assumptes tractats per l’òrgan col·legiat. Entre ells, el projecte de recuperació de la coneguda com a ‘illa perduda’ del barri de Russafa, amb una intervenció que respecta la trama històrica musulmana i genera un espai amb noves zones verdes i jocs infantils. Gómez també s’ha referit a la convocatòria de les noves ajudes del Pla Resistir per al sector del taxi i ha recordat que ja s’han pagat totes les prestacions de la primera edició d’este pla dirigida majoritàriament a l’hostaleria i el turisme.