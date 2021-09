El Descens del Xúquer reuneix 200 piragüistes aquest cap de setmana

Connect on Linked in

La històrica “Davallada del Xúquer” torna per a convertir-se en un esdeveniment de referència a nivell esportiu i turístic.

El Consorci de la Ribera recupera aquest 2021 la històrica “Davallada del Xúquer”, competició de rem nascuda en 1961 i que, amb més de 40 edicions celebrades, va ser un dels esdeveniments esportius més importants d’Espanya en la seua categoria. La prova, que rebrà a partir d’ara el nom de Descens del Xúquer i se celebrarà de manera anual, reuneix aquest cap de setmana a prop de dos-cents piragüistes en les seues modalitats competitiva i popular.

La presentació oficial de la prova s’ha celebrat aquest matí en el Ajuntament d’Algemesí, amb la presència del president del Consorci de la Ribera, Òscar Navarro Torres; l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, el regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Algemesí, Rafa Lluch; el Cap de Servei d’Esport d’Èlit i Formació Esportiva de la Generalitat Valenciana, José Ricardo Vila i el comissari d’Aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Marc García Manzana. Piragüistes de tota EspañaLa modalitat competitiva de la prova, que comptarà amb tres etapes, reunirà 81 palistes de les modalitats K1 i K2 procedents de Múrcia, Sevilla i les localitats valencianes de Silla, Cullera, Antella, Sueca i Algemesí, aquestes dues últimes amfitriones de la cita juntament amb Alzira.

Tres etapes competitives i un descens popular

La competició comptarà amb tres etapes i un total de 38 km seguint el curs del riu Xúquer al llarg de les jornades del dissabte i el diumenge. Les primeres dues etapes se celebraran el dissabte 25 de setembre i consistiran en un recorregut ascendent de 12 km amb eixida i arribada a Sueca passant per Riola i Polinyà de Xúquer al matí, i un recorregut d’11 km en sentit ascendent-descendent amb eixida a Sueca i arribada a Algemesí a la vesprada.

La localitat d’Algemesí albergarà el diumenge la tercera i última etapa, de 15 km en sentit descendent passant per Polinyà del Xúquer i Albalat de la Ribera, i amb arribada a Algemesí. Per als piragüistes aficionats i amants d’aquest esport que desitgen viure una experiència única descobrint alguns dels paisatges més representatius de la zona, se celebrarà una prova popular de 5 km amb recorregut descendent que començarà a Alzira i finalitzarà a Algemesí. Fins al moment i mancant tancar inscripcions, el descens popular compta ja amb més de 70 inscrits.

Turisme, sostenibilitat i disfruteTal i com han assenyalat en la presentació, la prova pretén posar en valor el riu Xúquer com a lloc de gaudi i pràctica esportiva, sense perdre de vista la sostenibilitat. Al mateix temps, destaca aquest element natural que travessa la comarca com a eix vertebrador i pol d’atracció turística, ja que en ell conflueixen esport, oci, agricultura i gastronomia.

El Consorci de la Ribera organitza el Descens del Xúquer, juntament amb la Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana i els clubs Escúter Club d’Algemesí, Club de Piragüisme Sueca, Peña Piragüista Antella i Ajuntament d’Alzira.

L’organització compta amb la col·laboració econòmica de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, que ha reconegut l’esdeveniment com a Projecte Singular 2021, i els ajuntaments d’Algemesí, Sueca, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Riola i Alzira.Declaracions“Aquesta activitat torna a col·locar un dels nostres eixos vertebradors de la comarca en l’imaginari de tots els que vivim en aquest territori. Els clubs de piragüisme han sigut una peça fonamental perquè això tinguera l’impacte que volíem. L’objectiu és que en el futur aquesta prova es convertisca en un esdeveniment de referència, que puguem convidar a la gent a gaudir no sols del nostre riu, sinó també de la nostra cultura, de la nostra gastronomia i de les nostres festes”, Òscar Navarro Torres, president del Consorci de la Ribera.

“El riu Xúquer ha sigut sempre una font de riquesa per a les nostres comarques, i el continua sent. Ara podem anar un pas més enllà i utilitzar-lo per a altres finalitats. Volem explotar el riu des d’un altre àmbit com és el turisme, que siga un reclam perquè vinga gent de fora i ens conega, les nostres arrels i les nostres tradicions. És una oportunitat única per a mostrar a la resta de comarques la riquesa natural que tenim a la Ribera Alta i La Ribera Baixa”, Marta Trenzano, alcaldessa d’Algemesí.

“Aquesta edició ha de marcar un nou curs per al riu Xúquer”, Rafael Lluch, regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Algemesí. “Si la gent no gaudeix del riu, no entén les actuacions i la inversió que fem en ell”, Marc García Manzana, comissari d’Aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer

“Recuperem una prova de gran potència, de participació ciutadana i de gaudi de l’entorn. El que es puga recuperar amb una visió de sostenibilitat de l’entorn és un valor afegit”, José Ricardo Vila, Cap de Servei d’Esport d’Èlit i Formació Esportiva de la Generalitat Valenciana.