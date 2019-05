El dia de ‘Els Peixets’ acollirà una jornada per a donar a conéixer el futur ‘Parc Agrari’d’Alboraia

Connect on Linked in

El tradicional dia dels Peixets d’Alboraia, que se celebrarà el dia 10 de juny, comptarà, com cada any, amb diverses activitats i les tradicionals paelles, però a més l’Ajuntament instal·larà una carpa amb panells informatius sobre el Pla Director del Parc Agrari de Peixets perquè els veïns i veïnes puguen conéixer sobre el terreny i explicat per l’equip redactor aquest pla per a aquest futur parc públic inclòs en el Pla General, actualment en exposició pública.



Les mesures del Pla Director tenen com a objectiu mantenir la zona agrícola i restaurar l’espai natural, així com millorar l’espai i les platges naturals de Peixets amb un aiguamoll artificial que aporte biodiversitat i filtre els abocaments de les séquies. A més de les explicacions dels panells en la carpa, es farà un Circuit d’Interpretació del Paisatge a les 11.30 en el qual es visitaran les zones sobre les quals influeix el Pla i s’explicaran les accions que es pretenen dur a terme.



D’altra banda, el dia dels Peixets estarà plagat, com cada any, d’activitats lúdiques i se celebrarà a les 12 del matí la tradicional missa en l’Ermita dels Peixets. A les 14 hores tindran lloc les Paelles Populars, per a les quals serà necessari apuntar-se en les oficines de l’AMIC abans del 5 de juny i pagar dos euros. Les Paelles comptaran amb una “colla” de Tabal i Dolçaina de la Societat Musical d’Alboraia.



Ja a la vesprada, a les 16.30 hores, la companyia ‘Galitoon Teatre’ interpretarà “Fent l’indi”, un espectacle sobre els costums ancestrals, forma de vida i coneixements dels indis americans. La jornada finalitzarà amb música ambient que començarà sobre les 17.30.Zona de los archivos adjuntos