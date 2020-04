El Dia de l’Esport 2020 arriba a milers de llars de tota la Comunitat de l’Esport

El Dia de l’Esport no es deté i s’ha celebrat amb tota la seua força en les llars de la Comunitat Valenciana. A causa de la crisi sanitària provocada per l’epidèmia del COVID-19, la tradicional celebració d’aquest dia no ha pogut dur-se a terme en els centres educatius. Tanmateix, això no ha impedit la seua celebració. Més aviat al contrari, milers de llars de les tres províncies de la Comunitat Valenciana s’han vist inundats per l’esperit esportiu i saludable d’aquesta jornada. Tant és així que l’etiqueta #DiadelEsport ha sigut la tendència número u en Twitter en la Comunitat Valenciana durant bona part del matí.

La Fundació Trinidad Alfonso i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport van decidir adaptar el format a l’actual situació per a evitar la seua suspensió i per a promoure que tots els xiquets, xiquetes i joves de la Comunitat Valenciana continuen fent esport al llarg d’aqueixa jornada. El resultat no ha pogut ser més positiu, ja que han sigut milers les famílies que s’han sumat a través de les xarxes socials. A més, aquest 6 d’abril, el Dia de l’Esport 2020 ha aconseguit que, a més dels propis xiquets i xiquetes, se sumen també els seus familiars, de manera que la involucració en la planificació, execució i celebració d’aquesta jornada ha sigut encara major.

A més, amb la intenció de provocar eixir de la rutina de la quarantena i aprofitar al màxim aquesta jornada, l’acció s’ha ampliat i no se centra únicament en l’exercici físic, sinó que les famílies han mostrat els seus hàbits saludables (com el desdejuni, menjar, etc.) al llarg d’aquesta jornada.

L’objectiu era generar una gran conversa en les xarxes socials durant el Dia de l’*Esport. Per a això, les famílies i els centres que s’han sumat a aquesta celebració havien d’esmentar el compte de Twitter o Instagram de Comunitat de l’Esport (@comunitatesport) i incloure l’etiqueta #Diadelesport. El professorat d’educació física de cada centre docent s’ha tornat a bolcar, com cada any, i ha sigut l’encarregat de fomentar, impulsar i adaptar a l’entorn i realitat del seu propi centre el seguiment d’aquesta acció.

Impulsat per Esport de la Generalitat i la Fundació Trinidad Alfonso, la iniciativa Dia de l’Esport pretén que tots els xiquets i xiquetes dels centres educatius de la Comunitat Valenciana realitzen una jornada d’esport, al marge de la seua classe habitual d’educació física, per a commemorar el Dia Mundial de l’Activitat Física, que se celebra el 6 d’abril.

Enguany havien sigut quasi 750 els col·legis de les províncies d’Alacant, València i Castelló que havien confirmat la seua participació en una jornada esportiva que, encara que no s’ha celebrat en cadascun d’aqueixos centres, ha tingut un reflex en les llars de les famílies valencianes. Els col·legis, en qualsevol cas, han continuat encarregant-se d’estimular al seu alumnat i famílies per a sumar-se a aquest Dia de l’Esport. Tots aqueixos centres rebran igualment el premi estipulat, que enguany consistia en un pack de material esportiu valorat en 120 euros o que la Fundació Trinidad Alfonso emprara aqueixos diners a realitzar una donació a a el projecte solidari ‘Esport Junts’ de l’associació Cooperació Internacional.

