El Dia del Voluntariat a Torrent es tanca amb gran èxit de participació cudadana

Associacions ciutadanes, d’ajuda a la diversitat funcional, animalistas i ajuntament festegen al costat de veïns i veïnes de Torrent el Dia del Voluntariat amb activitats, espectacles i punts d’informació



L’associació Solidaritat Torrent al costat de l’ajuntament de la ciutat i amb la participació de més d’una vintena d’associacions que van instal·lar els seus llocs informatius en la plaça Va unir Musical van celebrar el passat 11 de desembre el Dia del Voluntariat.



Gran èxit el d’aquesta trobada en una agradable i assolellada demà del dissabte, que convidava a deambular per la plaça per a conéixer de prop les diverses activitats que organitzen algunes associacions ciutadanes, habituals col·laboradors en iniciatives municipals impulsades des de l’ajuntament. A més dels organitzadors, Solidaritat Torrent, el dia del voluntariat va comptar amb la presència de nombrosos estands d’associacions i col·lectius ciutadans els objectius dels quals se centren en labors desinteressades i solidàries amb persones i col·lectius desfavorits, així com amb assumptes relacionats amb la cultura, l’esport i la protecció mediambiental. Els visitants van poder contemplar de prop a què es dediquen aquestes organitzacions i satisfer la seua curiositat preguntant directament als responsables de cada associació.



Com a part de la jornada festiva que es va celebrar a l’esplanada al costat de l’estació de metro de l’avinguda, joves i majors van gaudir de diverses actuacions i espectacles, entre els quals destaquen l’actuació de la Muixeranga de Torrent, els qui a més de les seues espectaculars torres humanes van voler retre homenatge a dues dels seus membres més estimats: a Francesc Delhom i a la presidenta, Neus Capella, per la seua labor al capdavant d’aquesta agrupació.



Van seguir a aquesta actuació la del grup de Ball de Torrent, amb les seues tradicionals danses d’arrels populars, i la participació especial del grup Perfussió, conjunt de músics aficionats a la percussió que integren aquest grup de Adisto, els qui van oferir una animada actuació amb la seua batucada. Poc després, l’agrupació Santa Sofia de Bulgària va fer una exhibició de música i dansa tradicional balcànica, on van participar també els més xicotets. Finalment, el fermall als espectacles i actuacions del matí el van posar els xics i xiques del Kangoo Fitness Torrent, saltant per una bona causa.