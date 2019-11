El Dia Internacional de les Ciutats Educadores se celebra a Burjassot amb una variada programació

Connect on Linked in

Amb motiu del Dia Internacional de les Ciutats Educadores, que se celebrarà el pròxim 30 de novembre, l’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria de Protecció i Drets de la Infància, que dirigeix Yolanda Andrés i amb la implicació de diferents regidories i departaments municipals, ha tancat una variada programació d’activitats, que tindran lloc els dies 28 i 29 de novembre.

Les activitats, enguany sota el tema “Escolta a la teua ciutat per a transformar-la”, començaran el dijous 28 de novembre amb la xarrada-col·loqui “Mengem sa, mengem de mercat”, que tindrà lloc a les 10h, en el Mercat Municipal L’Almara. Impartida per la nutricionista municipal Sandra Amores, la xarrada estarà especialment dirigida a pares i mares i versarà sobre el desdejuni com a menjar important de la jornada i sobre la necessitat que aquest siga de qualitat, a més d’oferir pautes i consells per a seguir una alimentació saludable.

Aqueix mateix dia, a continuació de la xarrada, sobre les 11h, tindrà lloc una visita guiada per les instal·lacions del Mercat Municipal L’Almara, a la qual podran assistir els ciutadans i ciutadanes que ho desitgen, així com entitats i associacions locals. Durant la visita, es coneixeran les diferents formes de proveïment dels comerços d’alimentació, es visionarà un vídeo del mercat municipal quan aquest està treballant a ple rendiment i es continuaran fomentant hàbits saludables, a través de l’alimentació de proximitat.

A la vesprada, la Sala d’Audiovisuals de la Casa de Cultura acollirà la xarra “criança saludable”, que tindrà lloc a les 17.30 h. Impartida des de l’associació local FEM SALUT MENTAL de Burjassot, la xarrada estarà dirigida a les AMPAS dels diferents centres educatius de Burjassot, així com a pares i mares d’escolars i girarà entorn de la reflexió sobre les actituds dels pares i mares per a promoure la millor salut emocional dels seus fills i filles. La idea que es persegueix és facilitar als pares/mares que es formen en un conjunt de coneixements i sabers bàsics en relació amb la cura de la salut de la família. La xarrada es completarà amb activitats i jocs a la Casa de Cultura, dedicats als xiquets i xiquetes que assistisquen.

D’altra banda, al llarg de la setmana, alumnes del PAC (Programa d’Aula Compartida) de l’IES Federica Montseny i del Centre Socioeducatiu Díaz Pintado realitzaran, a base de materials reciclats, bonics i cridaners florers i jardins verticals amb missatges i desitjos, que se situaran en diferents espais públics, per a continuar fent de Burjassot una gran ciutat, mentre que en els centres escolars es treballaran lemes i missatges relacionats amb la cultura de pau.

El divendres 29 de novembre, tindrà lloc la celebració del Dia Internacional de les Ciutats Educadores en la Plaça de l’Ajuntament. La celebració començarà a les 11h, amb la lectura pública, per part de l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, de la Declaració Institucional del Dia de les Ciutats Educadores. La lectura institucional serà en companyia de representants de la comunitat educativa del municipi. A continuació, els alumnes i alumnes de primer a sisé de primària del CEIP Sant Joan de Ribera, prop d’uns 130 xiquets i xiquetes, interpretaran la cançó commemorativa del Dia Internacional de les Ciutats Educadores.

A la vesprada, el Parc de la Granja serà l’escenari, a partir de les 17h, de l’exhibició que realitzarà la Unitat Canina de la Policia Local de Burjassot, així com els Bombers i els voluntaris de Protecció Civil. Una activitat amb la qual es clausurarà aquests dies dedicats a la celebració de Burjassot com la Ciutat Educadora que és.