El Dia Mundial del Falciot s’ha celebrat per primera vegada.

La iniciativa uneix esforços de diferents entitats per a aconseguir un benefici social, tant per a les persones, com per a la fauna silvestre.

Els experts i científics han aconseguit que aquest ocell compte amb un dia Mundial. El falciot és una de les espècies protegides que es beneficien del projecte ‘AcullUnOcell’, de fet, la que representa el major nombre d’animals recuperats i posteriorment retornats a la naturalesa.



Es pretén crear consciencia de la necessitat de cuidar les poblacions de falciots. Existeixen 96 espècies de falciots en el món, la població d’aquests ha disminuït a Espanya un 30% en els últims 20 anys i la causa més important és la perduda de nidificació en els edificis i la nova arquitectura. És considerat un ambaixador entre els dos hemisferis permetent intercanvis de biodiversitat.



En aquesta època un gran nombre d’ocells d’espècies protegides cauen dels nius i gràcies a la col·laboració ciutadana i el treball de les institucions, molts d’ells són recollits en els Centres de Recuperació de Fauna de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Aquests dies cal recordar la importància de difondre el protocol d’actuació en cas de trobar-nos un pollet, perquè no s’ha d’alimentar, sinó donar només aigua i cal portar-lo a algun dels tres Centres de Recuperació de la Conselleria que existeixen en la Comunitat.