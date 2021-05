El Dia Mundial Sense Tabac es commemora als centres educatius de Guadassuar

Connect on Linked in

L’alumnat del CEIP Balmes i del Col·legi Sant Francesc de Guadassuar ha participat en un concurs de cartells amb motiu del dia sense tabac

El dilluns 31 de maig es commemora el Dia Mundial Sense Tabac i, davant una data tan significativa, des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Guadassuar es va llançar el Concurs de Cartells del dia Mundial Sense Tabac, en coordinació amb la UPCCA de la Mancomunitat de la Ribera Alta, el CEIP Balmes i el Col·legi Sant Francesc. El jurat, format per l’UPCCA, la Regidoria d’Educació i l’Alcaldia de l’Ajuntament, ha destacat, d’entre totes les propostes presentades, un dibuix guanyador, de Maria Villalba, del CEIP Balmes; i altres quatre finalistes, de Jose Castillo i Rubén Jornet del Col·legi Sant Francesc i de Júlia Marqués, Marc Pous i Alicia Morales del CEIP Balmes.

Esta actuació se suma a altres promogudes per la UPCCA, amb el suport de l’Ajuntament i el centre escolar, que duen a terme un conjunt d’intervencions dirigides a ajudar els menors a no iniciar-se i a conscienciar a qui ja ha començat que és bon moment per a deixar-ho. També, esta iniciativa ha anat encaminada a la prevenció i al desenvolupament de mesures de conscienciació social sobre els perjudicis del fum del tabac ambiental tant per a les persones fumadores com per les no fumadores i la protecció d’aquestes últimes. Aconseguint, així, una educació intensiva des de l’escola sobre hàbits de vida saludables

No cal oblidar que, segons la OMS, el consum de tabac ocasiona 8 milions de morts cada any; almenys 69.000 morts prematures cada any en Espanya, més que el total de morts durant la pandèmia. L’evidència publicada enguany demostra que les persones fumadores tenen major probabilitat de desenvolupar malaltia severa amb COVID-19 que les no fumadores. La pandèmia de COVID-19 ha portat a milions de consumidors i consumidores de tabac a manifestar que volen deixar-ho.

Des de l’Ajuntament, Salvador Montañana, alcalde de Guadassuar, ha recalcat que “des del consistori donen suport a aquest tipus d’iniciatives, ja que tenen un impacte positiu en la presa de consciència per a la millora de la salut de la ciutadania”. Per la seua banda, Teresa Fuertes, regidora d’Educació, ha destacat que “l’àmbit educatiu és el millor espai per tal de treballar aquestes campanyes, perquè impliquen no sols a les persones més menudes de la casa, que comprenen la problemàtica, sinó també als familiars, que participen també gràcies a estes accions”. Des de l’UPCCA de la Mancomunitat de la Ribera Alta s’assenyala que “cal demanar que no s’ha de ser eternament tolerant amb els qui mai respecten el dret dels no fumadors a respirar un aire sense fum de tabac. Recordem que estos fumadors són principalment els menors, els nostres fills. I nosaltres com adults hem de ser un model de conducta saludable per a ells”.