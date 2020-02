El ‘Diari de viatge’ de la pintora Elena Muelas s’exposa a Almussafes

La presidenta de l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’ mostra prop de 50 obres en el primer contacte del seu art amb el públic



Estarà disponible a la sala d’exposicions del Centre Cultural fins al pròxim divendres 28 de febrer

La sala d’exposicions del Centre Cultural d’Almussafes acull fins al pròxim divendres 28 de febrer l’exposició ‘Diari de viatge’, de l’artista Elena Muelas, presidenta de l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’ del municipi. Es tracta de la primera mostra de la jove, que es forma des de fa cinc anys a l’Escola Municipal de Pintura d’Almussafes. Muelas ha seleccionat prop de 50 obres realitzades amb tècniques mixtes en les quals plasma la seua visió de les persones, els llocs i les vivències. La inauguració es va celebrar el passat divendres 7 de febrer amb la presència de nombrosos assistents.



Després de cinc anys de formació a l’Escola Municipal de Pintura d’Almussafes sota la direcció de Demelsa Mínguez, l’artista Elena Muelas, presidenta de l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’ de la localitat, presenta per primera vegada a la ciutadania el resultat del seu treball en una exposició que es va inaugurar el passat divendres 7 i romandrà oberta fins al pròxim divendres 28 de febrer per al gaudi de les persones amants de la pintura en l’habitual horari d’obertura de la infraestructura.



La mostra, titulada ‘Diari de viatge’, recull prop de mig centenar d’obres de distintes grandàries realitzades amb diferents tècniques mixtes en les quals està present l’oli, el grafit i el goauche, entre altres. A més, en la seua primera presentació davant el públic, ha volgut incorporar també els llibres antics heretats del seu avi i que s’han convertit en diaris pictòrics de gran valor sentimental i artístic, tots ells exhibits a l’interior d’una de les vitrines presents a la sala. ‘El grafit em tranquil·litza, l’oli em deixa expressar moltes coses i els llibres són molt especials, ja que a més de recordar ja per sempre al meu avi, m’ajuden a retratar diari d’un viatge’, va destacar l’autora.



En la inauguració, que va comptar amb la presència de familiars, amistats i companys i companyes de la jove, la regidora Davinia Calatayud va destacar “la qualitat de les obres exposades, diaris visuals fruit d’un autodescobriment artístic i d’una gran passió per retratar amb imatges les persones, vivències i llocs més estimats per l’artista”.



Quatre dels seus companys i companyes, entre elles Demelsa Mínguez, professora de l’Escola Municipal de Pintura, no van voler perdre l’oportunitat de dedicar-li unes sentides paraules d’estima amb les quals el públic va poder comprendre millor el significat de tot el treball realitzat per Muelas al llarg d’aquest temps.