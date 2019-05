El dijous 16 de maig, debat municipal amb els candidats i candidates a l’alcaldia de Godella

Connect on Linked in

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Godella es va reunir per acordar els termes en què tindrà lloc el debat electoral previ a les eleccions municipals. Este debat, comptarà amb la participació dels candidats i candidates a l’alcaldia de Godella, es celebrarà el proper dijous 16 de maig a les 19:30 h en el saló de plens de l’Ajuntament, i estarà obert a tota la ciutadania que vulga assistir com a públic.

Els candidats i candidates que participaran -ordenats per número de vots en les darreres eleccions municipals de 2015- són els següents: José María Musoles Granada (PP), Eva Pilar Sanchis Bargues (Compromís), Irene Ferré Manzanero (Unides Podem-EUPV), María Teresa Bueso Marqués (PSOE), Francisco Javier Beltrán Giner (Ciudadanos) i Carlos Javier Carles Martí (Contigo Somos Democracia). El debat estarà moderat pel periodista de l’Ajuntament, Pau Borredá Ricart.

Cada polític tindrà tres intervencions. La primera d’elles, en ordre creixent de número de vots, serà de 5 minuts. Seguidament hi haurà un torn de rèplica de 3 minuts en què els participants intervindran en ordre decreixent de número de vots. I, per últim, un últim parlament final de 4 minuts, en ordre creixent de número de vots.

La ciutadania, que ocuparà el pati de butaques, tindrà l’oportunitat de reomplir uns formularis per realitzar preguntes als candidats i candidates. Estes preguntes no es contestaran durant el debat, sinó que el propi veí o veïna triarà la manera en què vulga rebre la resposta: per escrit, per telèfon o mitjançant una reunió.

En esta darrera reunió de la Junta de Portaveus també es va parlar sobre la distribució de les tanques electorals de manera acordada i seguint els criteris de la Junta Electoral, així com de la ronda d’entrevistes que tindran lloc en Ràdio Godella.

Estes entrevistes, que també s’enregistraran en vídeo, es pujaran al canal de Youtube de l’Ajuntament de Godella, a la web de la ràdio municipal i s’emetran en antena amb els següents horaris:

Carlos J. Carles Martí (Contigo Somos Democracia): dilluns 13 de maig a les 17 h i a les 22 h.

Francisco Javier Beltrán Giner (Ciudadanos): dilluns 13 de maig a les 18 h i a les 23 h.

María Teresa Bueso Marqués (PSOE): dimarts 14 de maig a les 17 h i a les 22 h.

Irene Ferré Manzanero (Unides Podem-EUPV): dimarts 14 de maig a les 18 h i a les 23 h.

Eva Pilar Sanchis Bargues (Compromís): dimecres 15 de maig a les 17 h i a les 22 h.

José María Musoles Granada (PP): dimecres 15 de maig a les 18 h i a les 23 h.