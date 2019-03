El dijous 21 de març es tanca el trànsit al carrer Benito Pérez Galdós, a partir de l’encreuament de Reis Católics, per les obres de condicionament de la tercera fase al carrer

Print This Post

Segons va informar l’Ajuntament d’Alzira des de la Regidoria de Gestió Urbanística, les obres de la tercera fase del carrer Benito Pérez Galdós tindran lloc a partir del 21 de març segons el calendari previst. És per açò que el dia 21 es tanca al trànsit rodat en este tram del carrer des dels números 41 al 57, banda imparells i del 54 al 64, banda parells, com també del carrer Tetuan en el tram dels números 2 al 6, banda parells, i de l’1 al 5, banda imparells.

Pel que fa al servici d’autobús urbà, també hi haurà modificacions en la línia 1 al seu pas pel la plaça Major i el carrer Benito Pérez Galdós, per la qual cosa i durant el període d’obres les parades 4 i 5 queden fora de servei. Al mateix temps, els usuaris de la parada número 3 hauran de pujar en la 27, des de la plaça del Regne direcció Estació de Renfe. També s’habilitaran dos parades provisionals en el seu recorregut; la número 29, carrer Unió – Tarongers i la 30, carrer Unió – Sagunt.

Cal informar que quan per motius diversos es talle l’accés a la plaça del Regne, la parada de referència per al centre d’Alzira serà l’estació d’autobusos (59).

El regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, ha declarat al respecte: “Benito Pérez Galdós és un dels carrers més emblemàtics de la ciutat. Un carrer que amb la realització de les obres de la 3a fase millorarà en gran mesura la vida i el trànsit veïnal. I davant les actuacions d’este carrer, s’intentarà minimitzar al màxim les molèsties que es puguen ocasionar, tant per al trànsit rodat com per als veïns i veïnes, durant el període en el qual s’efectuaran les obres esmentades”.