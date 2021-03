El dilluns 15 de març arranca la vacunació 116.032 docents i personal de centres educatius en 23 municipis de la Comunitat Valenciana

En aquest procés, el primer de caràcter massiu, es preveu administrar la primera dosi a 74.000 professionals durant la setmana que ve i a 42.032, la següent setmana

El president de la Genralitat, Ximo Puig, ha mantingut una reunió en el Palau de la Generalitat amb el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, per a abordar el pla de vacunació a la comunitat educativa.

Puig, ha anunciat que dilluns que ve arrancarà la vacunació del personal docent a la Comunitat Valenciana. 116.032 persones pertanyents al sector educatiu tant públic com concertat o privat , que seran vacunades les dues properes setmanes i s’organitzaran espais de vacunació distribuïts en 23 municipis, repartits per tot el territori.

El conseller d’Educació, Vicent Marzà, ha concretat que la campanya es concentrarà en sis dies i s’ha programat perquè els possibles efectes secundaris no afecten el dia a dia dels centres educatius. Es desenvoluparà així durant els pròxims dies 15 (a la vesprada), 16, 17 i 18 (tot el dia), aprofitant els dies no lectius declarats per les Falles, així com el divendres 26 (a la vesprada) i el dissabte 27 (tot el dia).

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha remarcat que s’ha fet un “treball coordinat” per a dur a terme aquest procés de vacunació de manera que no interferisca en l’activitat a les aules.

En concret, els municipis que comptaran amb espais de vacunació són Vinaròs, Castelló de la Plana, Vila-real, Sagunt, Llíria, Massamagrell, Paterna, Mislata, Torrent, Requena, València, Alzira, Xàtiva, Gandia, Dénia, Alcoi, Benidorm, Elda, Sant Joan d’Alacant, Alacant, Elx, Torrevieja i Orihuela.