El dillus arranca de nou Ford Almussafes

Connect on Linked in

Dilluns vinent, després de les tres setmanes de vacances estivals, Ford Almussafes reinicia la producció de vehicles. Per al Sindicat de Treballadores i Treballadors del Metall – Intersindical Valenciana (STM), 44 estius després, les treballadores i treballadors continuem sent l’autèntic motor d’aquesta factoria a la qual hem situat com a planta referent a Europa per la qualitat dels nostres productes, però també per versatilitat, productivitat i, per descomptat, pels beneficis generats. Així, aquesta plantilla acumula més d’un quinquenni de records anuals de beneficis, tot i la tremenda dificultat que suposa el produir 5 vehicles diferents amb desenes de versions diferents.



Certament, a nivell global i arrossegats per la maleïda pandèmia, estem vivint moments d’incertesa, no tan sols en el sector de l’automoció si no la societat en general. Però des de l’STM – Intersindical Valenciana, tenim la seguretat que la societat valenciana superarà totes aquestes dificultats i també ho farà Ford Almussafes. I ho farà perquè ens avala el nostre passat, però també el nostre present i amb una de les plantilles més joves de el sector.



Per al Sindicat, també és cert que necessitem que tothom estiga a l’alçada de la situació. La plantilla ho va estar, està i estarà, però esperem el mateix de la direcció de l’empresa i també de les diferents administracions públiques valencianes i estatals. Des de l’STM – Intersindical Valenciana, entenem que és el moment que tots treballen amb responsabilitat i decisió, amb l’objectiu de fer valdre el lideratge de Ford Almussafes davant els canvis que es ja s’estan vivint en el sector a nivell global i també davant les decisions que a curt termini adoptarà la multinacional.