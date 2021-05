El dimecres 12 de maig torna a la Plaça de l’Ajuntament i els seus carrers adjacents el Mercat ambulant dels dimecres

Connect on Linked in

Garantint les mesures de seguretat necessàries tant per als comerciants com per als ciutadans, dimecres que ve 12 de maig el Mercat ambulant dels dimecres de Burjassot tornarà a situar-se en la Plaça de l’Ajuntament i els seus carrers adjacents.

“La ubicació del mercat ambulant dels dimecres en el Passeig Rajolar ha sigut, com ja es va anunciar en el seu moment, una mesura temporal que preníem per a poder donar el servei a la ciutadania i garantir la seua seguretat i la dels comerciants en moments en els quals l’índex d’incidència de la Covid-19 era elevat i, a més, havíem de complir les directrius marcades des de la Generalitat Valenciana en la matèria”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García. “La situació epidemiològica ha evolucionat molt positivament en el nostre municipi i, després de realitzar una enquesta amb tots els comerciants que posen les seues parades els dimecres en el mercat, aquests han decidit tornar a la seua ubicació anterior, prenent també totes les mesures sanitàries establides”.

Mantenint la distància de seguretat entre llocs, portant, de manera obligatòria, la màscara, tant comerciants com ciutadans i ciutadanes, el mercat tindrà al llarg de tot el seu recorregut diferents punts amb gel hidroalcohòlic i papereres o contenidors per a depositar els residus.

Des de la Regidoria de Comerç, dirigida per Rosa Coca, ja s’ha començat a treballar per a la ubicació dels llocs de nou en la seua situació habitual, tenint en compte les mesures sanitàries que cal adoptar tant de separació de les parades com perquè no es donen concentracions de persones en cap punt del recorregut.