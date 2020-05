El dimecres torna a la Plaça de l’Ajuntament de Burjassot el Mercat ambulant amb productes de primera necessitat i d’alimentació

Connect on Linked in

Després de fer les pertinents tasques d’adequació i seguint en tot moment les recomanacions i les normes marcades per l’autoritat competent, la Plaça de l’Ajuntament de Burjassot tornarà a acollir el Mercat ambulant dels dimecres des d’aquesta mateixa setmana. Mercat que, tal com estableix la norma de 24 d’abril de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat o alimentació en la Comunitat Valenciana, durant l’estat d’alarma provocat per Covid-19, comptarà amb llocs d’alimentació i amb aquells que ofereixen productes de primera necessitat.

Des de la Regidoria de Mercats, dirigida per Rosa Coca, s’està treballant a contrarellotge perquè tot estiga disposat aquest dimecres, 6 de maig, per a la volta dels citats llocs que sumen 12 comerços en total. Així, comptant també amb l’ajuda de la Brigada Municipal d’Obres, encarregada de disposar els punts de llum en la Plaça, el dimecres el Mercat ambulant estarà en el seu horari habitual, a partir de les 9 del matí.

Es crearà un recinte, delimitat per tanques que tindrà una única entrada i eixida, situada pròxima a la porta de l’Ajuntament. A més, s’establiran les pertinents distàncies de seguretat tant entre llocs com entre el lloc i els seus clients, i gels desinfectants en l’accés i eixida del mercat així com els deguts contenidors o papereres.

Per a l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “la posada en marxa del Mercat ambulant aquest dimecres és un pas més per a continuar donant el millor servei als ciutadans i ciutadanes de Burjassot, i la possibilitat de continuar reprenent l’activitat comercial per part dels comerciants. Així mateix, els llocs que muntaran aquest dimecres han col·laborat d’una manera molt activa per a fer possible la seua volta al treball i, des de l’Ajuntament, hem fet el possible perquè puguen exercir la seua activitat. Agraïm enormement la seua labor”.

És molt important que totes aquelles persones que vagen a realitzar les seues compres en el Mercat ambulant, mantinguen les distàncies de seguretat dins del recinte i estiguen en el mateix el temps indispensable per a realitzar les seues compres.