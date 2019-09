El diputat de Patrimoni es reuneix amb l’alcalde de Corbera per a abordar assumptes relacionats amb les obres al castell

Print This Post

El diputat provincial de Patrimoni, Manteniment i Projectes, Andreu Salom, s’ha reunit este dijous en la corporació provincial amb l’alcalde de Corbera, Vicent Marrades, per a abordar assumptes relacionats amb les obres de consolidació i restauració del castell, una fortalesa del segle XI propietat de la Diputació. La corporació ja ha dut a terme diferents tasques de manteniment al castell, la més recent la que va finalitzar aquest mateix any i que va modificar els escolaments per a evitar que es produïren danys materials a causa de les pluges.



En la trobada han participat també, a més de tècnics de l’àrea de Patrimoni, el regidor d’Urbanisme de Corbera i anterior alcalde, Jordi Vicedo, i la diputada Mentxu Balaguer.