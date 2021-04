El director general d’Infraestructures Educatives visita els centres de Carlet

Connect on Linked in

Víctor Garcia, acompanyat de l’alcaldessa, M. Josep Ortega, ha visitat el CEIP Sant Bernat i l’IES 9 d’Octubre

El director general d’Infraestructures Educatives, Víctor Garcia, acompanyat per l’alcaldessa de Carlet, M. Josep Ortega, i altres membres de l’equip de govern, així com dels tècnics de l’Ajuntament, ha visitat el CEIP Sant Bernat i l’IES 9 d’Octubre d’aquest municipi de la Ribera Alta.

En primer lloc han comprovat l’estat de les obres del CEIP Sant Bernat, on la Conselleria d’Educació ha invertit 579.712 euros, dins del pla ‘Edificant’, destinats, entre d’altres, a la construcció d’un gimnàs. A més, juntament amb el director del centre educatiu, han estat valorant futures actuacions dins del marc del pla ‘Edificant’ per a la millora de les instal·lacions d’aquest col·legi.

Garcia ha agraït “la col·laboració i la implicació” de l’Ajuntament en el pla ‘Edificant’, “com ho demostra la bona marxa de les obres de construcció del nou gimnàs, que la previsió és que estiguen acabades a l’estiu i que, per tant, l’edifici estiga llest en setembre per a l’inici del pròxim curs”.

A les obres en el CEIP Sant Bernat cal sumar altres 291.511 euros d’inversió de la Conselleria a través del pla ‘Edificant’ en treballs de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica del CEIP Juan Vicente Mora. L’Ajuntament ja està acabant la redacció del projecte d’execució d’aquest últim projecte.

Després s’han traslladat a l’IES 9 d’Octubre on, acompanyats de l’equip directiu, han comprovat l’estat de les instal·lacions, ja que s’ha presentat un projecte, encara pendent d’aprovació, per a l’aïllament exterior de tots els edificis que componen el centre escolar. L’equip directiu ha traslladat al director general la necessitat de modernització del taller dels cicles d’FP d’Automoció, tant pel que fa a la capacitat (és un mòdul amb molta demanda) com pel que fa a l’actualització de les instal·lacions.

Durant aquesta visita a l’IES 9 d’Octubre, el director general ha confirmat tant a l’equip directiu del centre com a l’alcaldessa que la Conselleria ha aprovat incloure les obres de millora de l’institut en el pla ‘Edificant’ i, per tant, Educació i Ajuntament començaran a treballar en breu en la tramitació de la delegació de competències.

Per finalitzar la visita, s’han dirigit a l’Ajuntament on el director general, l’alcaldessa i els tècnics municipals han comprovat l’estat de la resta dels projectes inclosos en el Pla Edificant. Entre d’altres, la reforma del CEIP Juan Vicente Mora, en estat de redacció, i en el qual la Conselleria invertirà 859.192 euros, i la implantació d’una nova línia en el CEIP Bosch Marín, que es podria resoldre amb la creació d’un nou CEIP, segons el director general d’Infraestructures Educatives.

En aquest sentit, Garcia ha detallat que el departament del conseller Vicent Marzà “ha aprovat incloure en el pla ‘Edificant’ la construcció del quart col·legi públic que necessita Carlet, actuació en la qual tenim previst invertir al voltant de 4,5 milions d’euros, ja que estem parlant d’una nova escola d’una línia d’Infantil i Primària amb menjador i tots els serveis i equipaments necessaris”. El director general ha confirmat també que Conselleria i Ajuntament ja han començat a treballar per iniciar la sol·licitud de la petició de la delegació d’obres.

Segons ha indicat la alcaldessa, M.Josep Ortega, “és molt satisfactori veure la implicació de la Conselleria d’Educació, i en este cas, de la Direcció General d’Infrastructures educatives, en la marxa de les obres ja encetades en el Pla Edificant, així com el suport rebut per treballar junt amb l’Ajuntament i les comunitats educatives de tota la ciutat, per millorar tots els centres i adaptar-los a les noves necessitats, tant de funcionalitat com d’eficiència energètica”.