El dispositiu de salvament i socorrisme a les platges urbanes de València per Setmana Santa registra “una xifra molt baixa d’incidències”

En els cinc dies d’operativitat del servici únicament dilluns, dia 5, es va registrar una ocupació alta de les platges urbanes de la ciutat

El servici de salvament i socorrisme contractat per als cinc dies de Setmana Santa en les platges de la Malva-rosa i el Cabanyal ha conclós amb un balanç positiu i “tranquil”, atesa la xifra “molt baixa” d’incidències registrades durant el temps que ha estat operatiu i a l’ocupació baixa o mitjana de les platges durant els primers quatre dies.

Creu Roja -empresa contractada pel servici de Platges de l’Ajuntament de València per a oferir este servici- sols ha hagut de reportar tres atencions sanitàries a dos dones i un home des de dijous, dia 1, fins dilluns, dia 6. A més s’ha procedit a realitzar una evacuació no urgent. “La nova temporada ha començat amb tota normalitat i tot l’operatiu desplegat per la Regidoria de Platges ha funcionat de manera satisfactòria”, ha explicat el regidor de Platges, Giuseppe Grezzi. “Tenim una gran extensió de platges, amb tots els equipaments, des dels servicis municipals treballem perquè tota la població les puga gaudir tranquil·lament”, ha afegit.

Segons l’informe del dispositiu, l’estat de la mar ha permés que onejara la bandera verda tots els dies a excepció de diumenge, dia 4, quan hi hagué bandera groga. D’altra banda, quant a l’afluència de gent a les platges, Creu Roja ha informat d’una ocupació baixa dijous i dissabte, d’una ocupació mitjana divendres i diumenge i d’una ocupació alta dilluns, dia 5.

CAPS DE SETMANA DEL MES DE MAIG.

El servici de salvament i socorrisme també s’oferirà a les platges urbanes durant els caps de setmana del mes de maig amb un total de 10 efectius i tres vehicles (tres socorristes, un patró d’embarcació, un tècnic d’emergències, un cap de platja, un infermer, un metge, un coordinador de platges i un operador, que comptaran amb l’ambulància de suport vital avançat, una embarcació i un vehicle tot terreny). Serà en horari d’11 h. a 17 h. i amb la posta sanitària Malva-rosa 1 també oberta, juntament amb la de Cabanyal 3.