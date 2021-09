El dispositiu de seguretat de Falles 2021 deixa 5.675 persones identificades, 839 infraccions i 20 detinguts

Connect on Linked in

El nombre total d’infraccions registrades per la Policia Nacional respecte al període de Falles de 2019 ha disminuït fins a un 30,60%, sent els furts la modalitat delictiva que més ha descendit amb un 48,52%

El dispositiu especial anti drons de la Policia Nacional, desplegat per primera vegada en aquesta edició, ha intervingut en 37 ocasions

Gloria Calero: “Els dispositius preventius ens han permés gaudir d’unes festes segures i ha impedit que la festa es trasllade a llocs no autoritzats”

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha destacat que els dispositius preventius desplegats per les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en les Falles 2021, que s’han celebrat a la ciutat de València i altres localitats de la província entre els dies 1 i 5 de setembre, “ens han permés gaudir d’unes festes segures i sense incidents destacables”. A més, ha posat en valor “la responsabilitat del col·lectiu faller” i ha assenyalat que “el poble valencià ha demostrat que podem divertir-nos amb responsabilitat i prudència”. “El treball preventiu i la col·laboració entre les Forces de Seguretat ha impedit que la festa es trasllade a llocs no autoritzats”, ha afegit la delegada.

L’objectiu del dispositiu de seguretat desplegat per la delegació del Govern ha sigut, segons ha recordat Gloria Calero, atendre totes les necessitats en matèria de seguretat com la prevenció de furts, vigilància d’aglomeracions en les principals falles i, com a novetat d’enguany, la incorporació de la detecció i neutralització de drons. La delegada ha informat que el nombre total d’infraccions registrades per la Policia Nacional respecte al període de Falles de 2019 ha disminuït fins a un 30,60%.

Així, el total d’infraccions conegudes a la província de València ha sigut de 839, sent els furts la modalitat delictiva que més ha descendit amb un 48,52% respecte a les últimes Falles, així com l’incendi de contenidors.

La delegada del Govern ha detallat que durant el dispositiu s’han identificat a 5.675 persones i s’han chequeado 1.026 vehicles. Igualment, s’han comptabilitzat 215 actes per possessió o consum de drogues i 49 actes per possessió d’objectes perillosos com poden ser armes blanques.

València ciutat

En el Cap i Casal la disminució d’infraccions ha sigut del 16,56%, els furts d’un 44,48% i els actes vandàlics un 32% respecte a les Falles de 2019. S’han identificat a 4.244 persones, 647 vehicles chequeados, 140 actes alçades per possessió o consum de drogues, 30 per possessió d’objectes perillosos

El dispositiu anti drons ha intervingut en 37 ocasions, dels 35 han sigut advertits els seus pilots ja que eren vols menors i no es trobaven en zones de risc, i als altres dos se’ls han alçat la seua corresponent acta i proposta de sanció en estar en una zona de risc i intervingut un dron. El dispositiu de furts establit a la ciutat de València ha finalitzat amb la detenció de 20 persones, la major part d’origen búlgar i espanyol.

Durant el desplegament extraordinari de la ciutat de València han participat més de 2.500 agents de la Policia Nacional i s’han mobilitzat diferents Unitats: La Unitat de Prevenció i Reacció (UPR), Grups d’Atenció al Ciutadà (GAC), Sala 091, Unitat d’Intervenció (UIP), Brigada Mòbil, Cavalleria, Guies Canins, Tedax, Subsòl, Unitat de Protecció i Seguretat així com la Unitat de Mig Aeris composta per l’helicòpter i els drons.

També s’han establit plans especials de lluita antiterrorista, concordes amb el nivell 4 en el qual es troba Espanya. Finalment, Gloria Calero ha agraït el treball de la Guàrdia Civil, que ha reforçat la vigilància i ha controlat el transport i vigilància de la pólvora per als espectacles pirotècnics que s’han celebrat, així com en els llocs de venda de material pirotècnic.