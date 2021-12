Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El dissabte 12 de desembre va tindre lloc al Skateparc d’Alaquàs la competició de Roller Freestyle de la categoria absoluta masculina, última prova per a tancar el Trofeu celebrat a Alaquàs que va començar el dissabte 27 de novembre.

El Regidor d’Esports, Fran Evangelista, va ser l’encarregat de lliurar els premis. El primer premi va ser per a Luca Gobbo, el segon per a Juan Sánchez i el tercer per a Juan Pedro Real. A continuació es van lliurar també els premis de la categoria absoluta femenina disputada en la primera jornada. Les guanyadores van ser Nuria López, Andrea Dolz i Katherine Arenas.

El Trofeu ha sigut organitzat pel Club de Patinatge València Royals, l’Ajuntament d’Alaquàs i la Federació de Patinatge de la Comunitat Valenciana.