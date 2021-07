El dissabte 4 de setembre l’olor de pólvora inundarà Burjassot en el seu V Burjadespertà

Connect on Linked in

La festa fallera arribarà enguany en una data molt atípica, el mes de setembre, a causa de la situació sanitària que s’està vivint per la Covid. Aquest fet, no ha minat la il·lusió i les ganes a l’Agrupació de Falles de Burjassot, presidida per Iván Heredia, al costat de l’Ajuntament del municipi, des de la Regidoria de Falles, dirigida per Estefanía Ballesteros, que les 13 Comissions de Burjassot gaudisquen de la setmana fallera.

Així, al costat de la Penya El Coet, han programat per al dissabte 4 de setembre la V Burjadespertà de la qual han obert ja les inscripcions per a tindre-ho tot preparat per a tan anhelada data. Aquestes inscripcions es podran realitzar fins al 23 d’agost.

Tots els participants que s’inscriguen, ja siguen majors o infantils, hauran d’estar en possessió del Certificat de Consumidor Reconegut com a Expert (CRE) en la modalitat de despertà i que està emés per la Generalitat.

Les inscripcions que es realitzen en les comissions de Falles, suposaran l’elaboració per part d’aquestes dels llistats de majors i d’infantils que seran entregats a la Penya El Coet i on s’haurà de posar també el certificat CRE. Tot això caldrà notificar-ho per mail a burjadesperta@gmail.com. En la inscripció cal detallar el nom i cognoms dels participants i, en el cas dels majors d’edat, la quantitat de caixes de Tró de bac que vulga i que haurà d’abonar en la Falla. També es poden realitzar les inscripcions en la Penya o en l’Agrupació.

Les normes per al desenvolupament de la V Burjadespertà, la concentració de la qual serà en la Plaça de la Concòrdia a les 7.00 hores, es marcaran tenint en compte la situació sanitària del moment. Així mateix, s’haurà de guardar la distància de seguretat mínima de 4 metres entre menors i adults, perquè tots dos grups queden diferenciats durant el desenvolupament de l’activitat.

Els menors participants hauran d’assistir amb l’autorització de disminució d’edats d’ús d’artificis i els tutors hauran d’emplenar la fitxa facilitada per la Penya.

La participació per als menors de 8 a 17 anys és gratuïta i dispararan bombetas, chinitos o fallers segons l’edat. En el cas dels majors de 18 anys, el preu de la caixa de Tró de bac és de 5€. Totes les caixes d’aquest producte hauran de ser consumides íntegrament durant l’acte i, en cas sobrant o no recollida d’aquest, serà retornat a la pirotècnia.