El dissabte comença el dispositiu d’estiu de l’EMT amb prolongació d’itineraris

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València iniciarà este dissabte 15 de juny el seu operatiu d’estiu en les catorze línies (12 diürnes i dos nocturnes) que porten als seus usuaris i usuàries a alguna de les platges de la ciutat.



D’esta manera, les línies 14, 15, 18, 19, 25, 31, 32, 92, 93, 95, 98, 99, N1 i N9 voran reforçat en els propers mesos el seu servici per a donar resposta a les necessitats de mobilitat cap a la franja marítima. A més, cinc d’estes línies (18, 25, 92, 95 i 98) amplien el seu recorregut a partir del dissabte i durant els mesos d’estiu.



Des d’este dissabte la línia 18 prolongarà el seu recorregut per apropar als veïns i veïnes dels barris de Malilla i Sant Marcel·lí cap a la platja. D’esta manera, la línia 18, en lloc d’acabar al principi de Tarongers, continuarà cap a la platja pel carrer Eugènia Vinyes cap a la rotonda Mare de Déu del Sufragi on, després de donar la volta, tornarà cap a Tarongers pel carrer Pavia.



La línia 92 canvia el seu recorregut d’estiu per a acostar les persones usuàries fins el Passeig Marítim i s’incrementa el número de vehicles per a la línia. A més, la línia 95 també s’ampliarà per possibilitar la connexió dels veïns i veïnes de barris com el de Natzaret amb tot el front marítim. La línia finalitzarà el seu recorregut a la rotonda Mare de Déu del Sufragi i afavorirà l’accessibilitat.



En la línia 98 també entrarà en funcionament el seu recorregut d’estiu i, en lloc d’arribar a l’estació del Cabanyal, anirà fins el Passeig Marítim tots els dies, no només en cap de setmana com fa la resta de l’any. Això permetrà que tots els dies les veïnes i els veïns de l’Olivereta, Campanar, Saïdia i el sud de Benimaclet tinguen un autobús directe fins a la platja. Finalment, també des d’este dissabte la línia 25 tornarà a entrar a la platja del Saler i augmentarà la seua freqüència. El regidor de Mobilitat Sostenible en funcions, Giuseppe Grezzi, ha destacat l’esforç que es fa des d’EMT València per adaptar la seua xarxa a les necessitats de mobilitat. «Tot i que amb les millores que hem implementat, EMT permet la connexió constant amb les nostres platges al llarg de tot l’any, és ara, a partir del 15 de juny, quan creix la demanda i fem tot el necessari per estar a l’alçada», ha ressaltat.