El dissabte es va celebrar el Mulla’t pel Xúquer 2020

El passat dissabte es va celebrar al riu Albaida per 16é any consecutiu el Mulla’t pel Xúquer, el Dia Europeu del Bany en els Rius, en format reduït. Donada la situació derivada del Covid-19, Xúquer Viu va decidir no fer convocatòria pública d’aquesta celebració.

Enguany el Mulla’t pel Xúquer ha tingut lloc al riu Albaida, junt al pont de les Salines de la localitat de Manuel. Al voltant de 25 persones han participat en la convocatòria de Xúquer Viu, a la que s’han sumat representants de la Plataforma Albaida Net i la Ribera en Bici. L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Manuel.

El manifest llegit ha reivindicat la recuperació integral del riu Albaida i el bany en els rius, fent una crida per a que es resolguen els problemes existents per a fer possible el bany en els rius de manera segura i controlada. També s’ha recordat l’altra pandèmia que amenaça el nostre planeta, els efectes del canvi climàtic.