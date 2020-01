El disseny i la costura valenciana s’uneixen en l’Exposició ARTENBLANC2 per a reivindicar sostenibilitat i comerç just

Print This Post

25 dissenyadors participen units al voltant d’aquest projecte, a més de donar visibilitat al disseny i la costura de la CV.

En ell es podrà observar el talent de dissenyadors com Alejandro Resta, Andra Cora, Belén Fernández, Cubero Quesada, Daluna, Estudi Savage, Eugenio Loarce, Francis Montesinos, Greta by Clàudia B., Gurillo, Higinio Mateu, Hortensia Maeso, Hupit, Jaime Piquer, Juan Vidal, Miguel Vizcaíno, Olímpia Sanchis, Pablo Erroz, Paco Roca, Roberto Diz, Serrano Atelier, Segle Zero, Ulisses Mèrida, Visori e Yvan Andreu.

Aquest és un projecte afavorit per la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la GV en una iniciativa de la plataforma ARTENBLANC per la promoció i difusió de la moda CV amb el suport de Reale Foundation, sensibilitzada en els nous valors de consum que fomentem en aquest projecte expositiu, comissariat per Josep Lozano, AudioVisualArt Lacruz Concept, i ArtDesign JARR.