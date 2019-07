El diumenge 14 de juliol, la Processó en honor a la patrona posava fi als festejos celebrats durant deu jornades consecutives

Print This Post

Amb el tradicional Pregó el passat divendres 5 de juliol els Clavaris del Carme donaven per encetades les festes en honor a la Verge del Carme d’Alaquàs. Una programació festiva que durant 10 jornades ha comptat amb actes tant religiosos com lúdics, als que han participat activament els veïns i veïnes del barri.

La programació començava a donar els primers passos amb el trasllat de la Mare de Déu del Carme als domicilis veïnals. L’Ofrena de Flors a la patrona, que es va celebrar el dissabte 13 de juliol, va recórrer els carrers del barri a ritme de dolçaina i tabalet. De nit, va tindre lloc un espectacle de varietats que va donar pas a la tradicional decoració de carrers.

Berenars, sopars, concurs de paelles i premi a la millor truita de creïlles, activitats per a tota la família, campionat de futbol 3, de parchís i truc van completar aquesta agenda que arribà al seu fi el diumenge 14 de juliol. Després de celebrar l’acte religiós en honor a la Mare de Déu del Carme en la parròquia de la Mare de Déu de l’Assumpció, recorria els carrers del barri la Processó que es va tancar, com ja és tradició, amb el tret d’un castell de focs d’artifici que donava per concloses les festes del Carme 2019.