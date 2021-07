El divendres 23 de juliol 2000 persones pogueren gaudir dels concerts de la Fúmiga i Samantha en Alzira

Print This Post

Alzira ha viscut unes Festes de Sant Bernat 2021 diferents, adaptades a les restriccions sanitàries.

El divendres 23 de juliol, dia de Sant Bernat, 2000 persones es congregaren en el recinte firal per gaudir de l’actuació de la Fúmiga i Samantha, distribuïts en cadires degudament separades i d’acord amb les mesures sanitàries vigents.

Des de l’ajuntament fan un balanç positiu d’aquestes festes per la responsabilitat de la ciutadania, i per a poder continuar amb l’aposta per la cultura segura.

A més va tindre lloc, a la plaça de la Generalitat, un castell de focs artificials a càrrec de la Pirotècnia Crespo.

L’Ajuntament d’Alzira va traslladar els actes gratuïts programats en la plaça Major i el parc Pere Crespí al recinte del Venècia per a poder fer un control d’aforament adequat a les mesures sanitàries.

A més va fer un canvi en l’horari dels concerts, per a avançar la finalització dels actes i la suspensió de la resta d’activitats com els inflables i l’ambientació musical pels carrers de la ciutat.