El doctor Juan Manuel Campos i Carmen Castillo noves incorporacions a la directiva de l’Hospital de la Ribera

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Hospital d’Alzira ha incorporat esta setmana, al seu equip directiu, a un nou Director Mèdic i a una nova Subdirectora d’Infermeria.

Es tracta, respectivament, del Dr. Juan Manuel Campos Cervera i de Carmen Castillo Peris, que substitueixen a la Dra. Lidia del Pino, qui ha passat a exercir, a petició pròpia, funcions assistencials en la zona bàsica d’Alberic, i a Salvador Benavent, qui s’ha jubilat recentment.

Així, el Dr. Campos Cervera és Metge Especialista en Oncologia Mèdica i Màster Universitari en Direcció i Gestió Sanitària. Des de l’any 1995 ha treballat a l’Hospital Arnau de Vilanova) on ha desenvolupat diferents comeses, com el de Cap de Secció d’Oncologia Mèdica, coordinador del Comité de Tumors Digestius, secretari del Comité Central de Tumors, vocal de la Comissió de Qualitat i Subdirector Mèdic.

Campos reconeix de la gran importància de mantenir una bona atenció al pacient just en estos moments tan complicats i en diferents camps de la medicina

Per part seua, Camen Castillo és Diplomada Universitària en Infermeria i especialista en Psiquiatria. Compta amb una àmplia experiència professional, tant en l’àmbit professional com en el de la gestió, en diversos centres de salut i hospitals, com l’Hospital d’Hellín, l’Arnau de Vilanova o l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

Des de l’any 2011 ha desenvolupat la seua professió a l’Hospital Universitari de la Ribera, on ha estat Supervisora de Consultes Externes i, més recentment, adjunta a la Direcció d’Infermeria.

La gerent del Departament de Salut de la Ribera, Dra. Liliana Fuster, ha agraït als anteriors Directora Mèdica i Subdirector d’Infermeria, “el seu incondicional suport i dedicació durant el temps que han estat exercint les seues responsabilitats com a membres de l’Equip Directiu de l’Hospital de la Ribera”