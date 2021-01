El doctor Sanz Herrero parla de patologies mediambientals durant la Setmana del Clima i el Medi Ambient de Quart de Poblet

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha organitzat diferents ponències centrades en el disseny sostenible de les ciutats i la prevenció de la COVID-19

L’Ajuntament de Quart de Poblet donava inici al bloc de ponències, que se succeiran durant la Setmana del Clima i el Medi Ambient, amb la participació del refutat doctor Francisco Sanz Herrero, coordinador la unitat multidisciplinària de COVID-19 de l’Hospital General de València. En la seua xarrada “La prevenció de patologies mediambientals en la lluita contra el coronavirus”, celebrada el dimecres 27 de gener, Sanz va explicar com la contaminació atmosfèrica afecta directament a la salut de les persones i com genera malalties que es compliquen amb el Coronavirus.

L’alcaldessa, Carmen Martínez, encarregada de presentar la ponència, va agrair a Sanz, veí del municipi, la seua aportació, i va destacar la necessitat d’implementar polítiques respectuoses amb el medi ambient per a garantir una millor qualitat de l’aire, a través de més zones verdes, per als vianants i saludables.

En aquest sentit, Sanz va advocar per la recuperació de l’espai públic per part de la ciutadania i el seu aprofitament per a activitats, garantint amb això una correcta ventilació i trobades socials assegurances. Així mateix, va posar en relleu el model urbanístic de Quart de Poblet, destacant la seua aposta per l’ampliació de voreres, la reducció del trànsit rodat i la plantació de més arbrat, entre altres accions. Tot això contribueix, segons va indicar, “a previndre afeccions, com les pulmonars, ja que s’ha demostrat que en zones més contaminants hi ha una major presència d’aquesta mena de malalties i una incidència major del virus”.

La seua ponència, realitzada de manera online, va tindre una molt bon acolliment per part de la població, i pròximament estarà disponible en el canal de Youtube municipal.

El cicle de conferències continuarà hui a càrrec de Francisco Alburquerque, consultor internacional en Desenvolupament Econòmic Local, amb la ponència “Ciutats saludables, resilients i sostenibles per a previndre amenaces com la COVID-19”. L’expert abordarà els nous plantejaments urbans idonis per a consolidar àrees amb nivells de contaminació reduïts i entorns saludables. La cita serà a les 19 hores i es podrà seguir en https://youtu.be/kjalg_uhp5m

Finalment, la sèrie de xarrades conclourà el divendres 29, amb la taula redona “L’estratègia EDUSI com a model de desenvolupament sostenible, intel·ligent i en transició energètica”. En aquesta, part de l’equip integrant de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) de Quart de Poblet explicarà les actuacions realitzades i els projectes que es desenvoluparan en 2021. Es podrà seguir en directe a través d’https://youtu.be/_yxr91gxggo a partir de les 11 hores.

La Setmana pel Clima i el Medi Ambient arribarà a la seua fi amb la celebració del Dia Mundial de l’Arbre en diversos centres educatius del municipi. L’alumnat durà a terme la plantació de diverses espècies, activitat a través de la qual es vol implicar i conscienciar als i les escolars en la cura de la naturalesa.