El drama iniciàtic ‘Brother’s Keeper’ aborda els traumes escolars en un internat d’Anatòlia

La pel·lícula de Secció Oficial és una reflexió sobre el creixent autoritarisme de la política turca i la repressió kurda

La 36 edició de Cinema Jove arriba al seu equador demà amb la projecció del drama iniciàtic turc ‘Brother’s Keeper’, del director Ferit Karahan. La pel·lícula, a concurs en la Secció Oficial de Llargmetratges del Festival Internacional de Cinema de València de l’Institut Valencià de Cultura, està ambientada en un internat a l’est d’Anatolia.

En aqueix entorn aïllat, el director duu a terme una reflexió sobre el creixent autoritarisme de la política turca i la repressió sobre la població kurda. Des de la seua experiència, Karahan qüestiona “la inexistència de sistemes educatius que promoguen la creativitat i la independència. Necessitem persones que qüestionen, i això no sembla probable amb el sistema educatiu actual”.

Les projeccions a concurs del dia es completen amb el segon passe de la cinta ‘Ecstasy’, un projecte oníric i autobiogràfic sobre l’anorèxia signat per Moara Passoni. “És una pel·lícula que busseja i reflexiona sobre l’anorèxia lluny dels estereotips. La pel·lícula penetra en la intimitat més protegida de la protagonista per a revelar un univers que, d’una banda, és desconegut, i per un altra, estranyament familiar.”, explica la seua directora.

Godard per partida doble

La retrospectiva del director europeu El Jove Godard inclou en aquesta jornada dos títols emblemàtics. L’Institut Francés acollirà la projecció del drama ‘Viure la seua vida’ (1962) reconegut amb el Premi especial del Jurat en la Mostra de Venècia. La pel·lícula incideix en un tema recurrent en la trajectòria del gal, presentar la prostitució com una metàfora per a retratar la societat de consum.

L’actriu Anna Karina va protagonitzar en aquest títol una escena emblemàtica que és pura història del cinema, la del seu plor quan veu cremar en la foguera Joana d’Arc en el clàssic de 1928 de Carl Theodor Dreyer.

El Centre del Carme projecta ‘Lemmy contra alphaville’ (1965) un retrat d’una societat del futur amb trets totalitaris que va guanyar l’Os d’Or a la millor pel·lícula en la Berlinale.

Enginyeria i metafísica animades

El cicle Dioses del Anime incorpora aquesta jornada la que es va anunciar com l’última pel·lícula de Hayao Miyazaki, ‘El vent s’alça’ (2013). La pel·lícula és una biografia històrica sobre Jiro Horikoshi, el creador del Mitsubishi A6M Zero, un avió de combat utilitzat pel Japó durant la Segona Guerra Mundial. Retratar amb tanta delicadesa la vida d’aquest enginyer, sensible i somiador, significa afrontar les paradoxes més crues que alberga l’ésser humà de manera lúcida i subtil.

Completa l’oferta d’anime del dia, “Night on the galactic railroad” (Gisaburo Sugii, 1985), una cinta de contingut metafísic que es caracteritza, segons el director de Cinema Jove, Carlos Madrid, “amb una mena de dibuix que no associem habitualment a l’anime, com tampoc la seua narrativa”.

Espai Túria

El cicle High School prossegueix amb les seues sessions a l’aire lliure, programades en l’Espai Túria, situat al carrer Conde de Montornés, 15. El solar s’ha condicionat per a la projecció de pel·lícules ambientades en centres de secundària i dotat amb una barra.

Demà s’ha programat l’òpera prima de l’actriu Olivia Wilde ‘Súper empollonas’ (2019). En la celebrada comèdia adolescent, dues amigues, alumnes brillants, decideixen compensar tant d’estudi i tan poca diversió convertint la vespra de la seua graduació en una nit boja.