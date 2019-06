El escaparatismo creatiu protagonitza l’última formació per a comerciants d’Alfafar

Connect on Linked in

Al voltant de 20 comerciants han participat en el segon taller del cicle de formacions organitzades per l’Agència de Desenvolupament d’Alfafar (ADL) i la Cambra de Comerç de València.



El cicle continuarà el mes de setembre amb tres nous tallers vinculats al màrqueting, el branding i l’atenció eficient a la clientela.

Més de 20 comerciants, persones autònomes i emprenedores d’Alfafar i municipis veïns s’han donat cita en el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alfafar per a participar en el nou taller sobre escaparatismo creatiu del cicle de formacions enfocades a comerciants i persones autònomes organitzades per l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) de l’Ajuntament i la Cambra de Comerç de València.

Aprendre les regles per a crear l’aparador perfecte ha sigut l’objectiu del taller “Escaparatismo creatiu: Storytelling aplicat a l’aparador”, dirigit per un escaparatista professional, que ha aprofundit en la necessitat de planificar l’aparador comercial amb creativitat.

A través de la recreació d’un aparador real, les persones assistents han pogut prendre nota de les principals estratègies per a la transmissió efectiva de la imatge corporativa, així com les noves teories per a la captació de l’atenció, com és el storytelling.

En aquest sentit, l’especialista ha recalcat al llarg del taller que recrear temàtiques adequades al sector i al producte o servei és una de les claus per a aconseguir l’aparador que diferencia de la competència.

El taller sobre escaparatismo creatiu se suma a la primera formació sobre les claus perquè el client torne del passat mes de maig. El cicle de formació per a comerciants i persones autònomes fruit de la col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament Local d’Alfafar i la Cambra de València continuarà durant el mes de setembre amb tres nous tallers sobre màrqueting, branding i atenció eficient a la clientela.