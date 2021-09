L’esportista d’Alcàntera de Xúquer Joan Pascual, nou campió del món de frontenis

Connect on Linked in

Des de casa i per al món sencer. L’esportista d’Alcàntera de Xúquer Joan Pascual s’ha alçat amb el títol de campió del món de frontenis per seleccions en la Copa del Món que es va celebrar el passat cap de setmana a València, demostrant que és un dels esportistes joves més prometedors del territori autonòmic. Pascual va participar activament en la victòria del combinat nacional en la final del campionat davant la qual era la gran favorita, la selecció de Mèxic. Un resultat final de 10-8 en el tercer joc per als espanyols va fer justícia en un partit en el qual el combinat nacional va imprimir més velocitat en el joc que els centreamericans. Joan Pascual forma part de la gran pedrera de talent que és el Club de Frontenis d’Alcàntera de Xúquer i des de l’Ajuntament, l’alcalde, Julio García, va mostrar el seu orgull de comptar amb tot un campió del món “entre els nostres veïns. Alcàntera no podria tindre un millor ambaixador internacional que ell; una persona jove, respectuosa i disciplinada a l’hora de seguir els valors de l’esport”.