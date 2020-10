El Family Cash Alzira FS arranca amb una derrota davant el Barça ‘B’ (6-3)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El conjunt de Correal va ser superior durant mitja hora, però en la recta final es va veure superat pel filial culer

La lliga de 2a Divisió RFEF ja ha començat per al Family Cash Alzira Futbol Sala. El conjunt que dirigeix Braulio Correal ha visitat aquest cap de setmana la Ciutat Esportiva Joan Gamper per a enfrontar-se al filial del Barça. Malgrat anar guanyant al descans, gràcies als punts de Cristian i Xusi, un joveníssim quadre culer va aconseguir donar-li la volta al marcador superada la mitja hora de partit per a adjudicar-se els tres punts.

El partit va ser intens des de l’inici, amb un alt ritme de joc amb accions per a un i un altre bàndol. El Family Cash Alzira es va fer a poc a poc una cosa dominadora i així ho va manifestar el marcador de 0-2 que van aconseguir posar Cristian i Xusi. Mancant sis segons per al descans, els alzireños van tindre molt a prop la tercera diana, però lluny d’augmentar el marcador, la següent acció, a un segon del final, va suposar doble penal per als catalans.

David Peña feia el 1-2 amb un gran tret al qual no va poder fer res Nacho Serra. Però l’equip alzireño no es va veure afectat, almenys en l’inici de la segona meitat, quan Rafa Ara va fregar una pilota arribada des de darrere i va aconseguir confondre al meta visitant per a convertir el tercer. De tornada a l’avantatge de dos, els de Correal es van carregar prompte de faltes, alguna cosa que va condicionar el seu joc greument.

El Barça li va donar la volta al marcador superada la mitja hora. Campàs i Mario van empatar la trobada. A aquests gols es van unir els de Ortas, Cerón i Víctor Pérez, aquest últim sense porter, quan el Family Cash buscava traure alguna cosa jugant de cinc. El partit va acabar 6-3 i els punts es van quedar en la CD Joan Gamper. La setmana vinent el futsal tornarà al Palau d’Esports (19 hores) amb el partit davant l’altre filial de la lliga, ElPozo ‘B’.