El Family Cash Alzira FS arranca la seua pretemporada amb ‘Ganes de més’

Els 16 jugadors de l’equip alzireño s’han posat a les ordres del cos tècnic encapçalat per Braulio Correal

La nova pilota verda de la RFEF per al futsal ja roda en el parquet del Palau d’Esports. El Family Cash Alzira s’ha posat en marxa aquest dilluns 7 de setembre amb moltes ganes de més. Si bé és cert, la pretemporada estava marcada per al 17 d’agost, però després de l’anunci del no inici de la competició en la data prevista, el club va posar en standby el començament dels preparatius.

Un total de 16 jugadors, inclosos els cinc fitxatges, s’han posat a les ordres de Braulio Correal i el cos tècnic. Això sí, abans, formant un gran cercle en el centre de la pista, amb màscara i respectant les distàncies, el president del club, Vicente Fontana, acompanyat d’alguns directius de l’entitat, va pronunciar unes paraules que van servir com a arrancada oficial d’aquest curs il·lusionant i atípic.

Posteriorment, els jugadors van començar a treballar. És possible que la competició arranque el cap de setmana del 18 d’octubre, la qual cosa suposaria un total de cinc setmanes de preparació si tot va bé, amb tres sessions cadascuna. De moment, el club està intentant reconduir els assajos davant altres equips per a anar provant el potencial d’aquest Family Cash Alzira FS 20-21 que ja il·lusiona abans de segona experiència en ‘Plata’.