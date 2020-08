El Family Cash Alzira FS continuarà comptant amb el pivot valencià Rafa Ara, qui va signar 17 gols en la 19-20

Connect on Linked in

Queda molt poc perquè el Family Cash Alzira Futbol Sala tanque la seua plantilla de cara a la seua segona temporada en la categoria de ‘Plata’. El club ha oficialitzat fins al moment onze dels quinze efectius que formaran part del primer planter alzireny en la 20-21. Els últims moviments han sigut les renovacions de Molo i Jaume Tots Santos, i el fitxatge de Nacho Serra.

Era una de les renovacions més esperades per l’afició, com bé ha manifestat per xarxes socials durant els últims dies, i ara ja és una realitat. El golejador Rafa Ara continuarà sent un dels pilars de l’equip alzireny per a afrontar una nova aventura en la Segona Divisió del futbol sala nacional després de jugar tots els compromisos de lliga i anotar 17 gols en el curs anterior.

Llaura va arribar a Alzira en l’estiu de 2018 per a afrontar el repte de ‘bronze’. Ho va jugar tot i va marcar 39 gols. Després de l’ascens històric a Segona, el club i el jugador van allargar la seua vinculació una campanya més. L’objectiu personal del valencià per a la nova categoria era superar la barrera dels 20 gols, xifra que va deixar en la seua anterior experiència en Segona amb UPV Maristes.

El pivot s’ha quedat a les portes d’aconseguir aqueix desig, ja que va signar 17 dianes fins que es va interrompre el campionat per la pandèmia. Dèsset gols en vint-i-tres partits. Ho havia jugat tot, el seu estat de forma i creativitat eren increïbles i per davant quedaven set jornades, la qual cosa convida a pensar que, d’acabar el calendari, haguera superat aqueix registre.

“No he arribat al màxim”

Les últimes cites en el Palau es van saldar amb una obra d’art per partit amb el seu segell, però durant l’enregistrament del documental ‘Guanyes de més’, Rafael Ara Caballero assegurava que pot “donar molt més”. “En aquests dos anys crec que estic aconseguint demostrar el futbol sala que puc donar, i de fet no crec que haja arribat al màxim nivell”, confessava Llaura en aquella vesprada de maig enfront de l*Hemisfèric, acabada d’estrenar la Fase 1 a València.