El Family Cash Alzira FS jugarà davant Nova Elda el seu primer test preparatiu

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El tècnic Braulio Correal reconeix en AFS que “l’objectiu principal del partit és agafar sensacions”

Després de dues setmanes d’entrenaments, amb sis sessions i alguna més de ‘deures per a casa’, el Family Cash Alzira Futbol Sala disputarà el seu primer partit de pretemporada aquest dissabte 26 de setembre davant el Nova Elda, equip de la Segona Divisió B. A partir de les 18 hores, alacantins i valencians es veuran les cares en un primer assaig que servirà per a mesurar forces i seguir amb la preparació sabent en quina situació es troba l’equip.

Com és habitual en aquests moments de previs, l’equip arriba amb una alta càrrega fisica -més que tàctica- i amb ganes de començar a competir, almenys en una trobada amistosa. Per a això estarà Nova Elda presentant oposició, conjunt que en les últimes temporades baralla en la part alta de la taula del grup de bronze madrileny i que ha reforçat la seua porteria amb l’arribada de Javi Rodríguez, porter amb experiència procedent de l’acabat d’ascendir a 2a RFEF Futsal El Ejido.

El tècnic del Family Cash AFS, Braulio Correal, ha parlat en AFS TV després de l’últim entrenament previ al partit. El míster reconeix que “l’equip arriba al partit carregat de cames”, però que “l’objectiu principal és agafar sensacions”. “És una oportundidad per a veure quines coses fem bé i reforçar-les per al futur, i veure coses quines coses fem malament per a anar treballant-les durant la pretemporada”, comentava Correal. El partit es disputarà en el Pavelló Ciutat d’Elda-Florentino Ibáñez.